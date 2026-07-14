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Todo listo en Villaviciosa para el Festival Folclórico Internacional Memorial Luis Alonso, con agrupaciones de Madrid y Turquía como invitadas

La cita se celebra el 25 de julio, a partir de las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento

Integrantes del Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, entre ellos Elena Alonso y Carlos Vigil, acompañados por las concejalas Rocío Vega y Laura Montequín, con los carteles promocionales del evento.

Integrantes del Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, entre ellos Elena Alonso y Carlos Vigil, acompañados por las concejalas Rocío Vega y Laura Montequín, con los carteles promocionales del evento. / A. V.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Villaviciosa

Todo listo en Villaviciosa para uno de sus eventos culturales de referencia del verano. El Festival Folclórico Internacional Memorial Luis Alonso se celebra el 25 de julio, a partir de las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, con las danzas y músicas tradicionales como protagonistas.

En esta ocasión, hay dos agrupaciones invitadas, procedentes de Madrid y Turquía, que se sumarán al espectáculo, "aportando riqueza cultural y diversidad al encuentro", destacaron durante la presentación de la cita, que corrió a cargo de representantes del Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, organizador del evento, y contó con la presencia de las concejalas del gobierno municipal Rocío Vega y Laura Montequín.

El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y de Sidra El Gaitero. La entrada al evento será libre, y "se espera una gran afluencia de público tanto local como visitante, en una noche que promete música, color y emoción al ritmo del folclore tradicional", señalaron durante el acto de presentación.

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"El Memorial Luis Alonso se reafirma como un espacio de encuentro entre generaciones, pueblos y tradiciones", incidieron sus responsables.

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