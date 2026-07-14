Todo listo en Villaviciosa para el Festival Folclórico Internacional Memorial Luis Alonso, con agrupaciones de Madrid y Turquía como invitadas

Todo listo en Villaviciosa para uno de sus eventos culturales de referencia del verano. El Festival Folclórico Internacional Memorial Luis Alonso se celebra el 25 de julio, a partir de las 20.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, con las danzas y músicas tradicionales como protagonistas.

En esta ocasión, hay dos agrupaciones invitadas, procedentes de Madrid y Turquía, que se sumarán al espectáculo, "aportando riqueza cultural y diversidad al encuentro", destacaron durante la presentación de la cita, que corrió a cargo de representantes del Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, organizador del evento, y contó con la presencia de las concejalas del gobierno municipal Rocío Vega y Laura Montequín.

El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y de Sidra El Gaitero. La entrada al evento será libre, y "se espera una gran afluencia de público tanto local como visitante, en una noche que promete música, color y emoción al ritmo del folclore tradicional", señalaron durante el acto de presentación.

Noticias relacionadas

"El Memorial Luis Alonso se reafirma como un espacio de encuentro entre generaciones, pueblos y tradiciones", incidieron sus responsables.