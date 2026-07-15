Blanca Romero ya tiene su casa asturiana con piscina en un pueblo de menos de 400 habitantes que visitaron los Reyes en 2023: "Aquí metí casi todos los ingresos que tuve"

Aunque es gijonesa, Blanca Romero ha encontrado la casa de sus sueños en un pueblo de menos de 400 habitantes en el vecino concejo de Villaviciosa. La actriz ha compartido con sus seguidores el resultado final de la reforma de su idílica vivienda, rodeada de verde y con piscina incluida. "Quedó increíble", asegura la intérprete asturiana junto a varias fotografías del exterior de la casa, bautizada con el nombre de "La Querencia".

Peón, a veinte minutos de Gijón, se ha convertido en el refugio de Blanca Romero. El lugar donde encuentra su paz. Allí se encuentra el chalet recién reformado. El mismo que levantó su padre hace 20 años. "Aquí fuimos muy poco a poco… aquí metí casi todos los ingresos que tuve”, comentó la artista en una entrevista reciente para el programa "Raíces", de Cuatro. El equipo se desplazó a su casa para grabar y pudo conocer, de primera mano, el refugio de la asturiana.

En las fotografías que la actriz ha subido en redes sociales se puede ver una preciosa piscina, junto a una zona de solarium en la que se le ve a ella con bañador leyendo un libro ("Una ventana al bosque") sentada en un enorme puf. De fondo, el prao y más allá las montañas.

La intérprete nació en Gijón y pronto voló. Le ofrecieron un contrato como modelo y, pese a las reticencias de su padre, lo hizo. Y empezó su carrera meteórica. Es una mujer cosmopolita, que ha vivido en París o Nueva York, pero cuyas raíces siempre han tirado mucho. Fue con el nacimiento de su segundo hijo cuando decidió regresar a Asturias. Y lo hizo al lugar que siempre soñó.

Cuando los Reyes estuvieron en Peón

Peón, la parroquia en la que vive Blanca Romero, fue galardonada en 2023 como Pueblo Ejemplar junto a Arroes, y Candanal. Recibieron la visita de los Reyes y este galardón reconoció el esfuerzo de estos núcleos por recuperar patrimonio y mantener un modelo económico basado en actividades rurales tradicionales, como la ganadería familiar, junto a sectores emergentes.

Villaviciosa, y especialmente las parroquias de Arroes, Peón y Candanal, ha sabido combinar la modernidad con preservar sus tradiciones ancestrales, otorgando a estas localidades la esencia de lo que Asturias puede y quiere ofrecer a sus visitantes. Un paisaje de ensueño, que muestra valles verdes y fértiles donde la calma y paz lo domina todo.

Tras la concesión del Premio a Pueblo Ejemplar la zona ganó más turistas. Y en el caso concreto de Peón cuentan con Blanca Romero como madrina de excepción porque siempre que puede presume de tierrina.