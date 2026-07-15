Dos empresas optan a las obras del centro de día que se construirá en la residencia del Portal, el primero que tendrá Villaviciosa. Ahora, la mesa de contratación deberá analizar si cumplen con los requisitos requeridos para la contratación, para después valorar sus ofertas económicas. Se espera que todo el proceso se pueda resolver en un mes, destaca el Ayuntamiento, "para que pudieran iniciarse las obras, dado que estas deberán estar ejecutadas dentro de este año, por corresponder la financiación a una subvención del Gobierno del Principado con plazo hasta fin de 2026".

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras es de 183.626,77 euros y el plazo de ejecución se estima en cinco meses. El centro de día tendrá capacidad para 15 usuarios.

El lugar elegido para ubicarlo es un ala independiente anexo al edificio principal de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Portal de Villaviciosa, en la Plaza de San Francisco, junto a la iglesia parroquial, "considerado el más adecuado".

Se entiende que hay una compatibilidad de espacios dado el uso actual como residencia del inmueble anexo. Además el edificio está infrautilizado, el coste de la intervención será menor y se trata de un espacio en un entorno accesible.

También se plantea la necesidad de conservar espacios de servicio a usuarios de la residencia, que en la actualidad vienen usando, como la sala de gerontogimnasia, podología, enfermería, terapeuta y peluquería.

"Se conservarán estos servicios, pudiendo ser usados tanto por los usuarios del centro de día como por los de la residencia. La organización de espacios propuesta plantea alojar en la planta alta los espacios de uso exclusivo para los usuarios del centro de día. Y, en planta baja, los espacios a compartir con usuarios de la residencia junto con espacios de administración y organización del propio centro de día", explica el Ayuntamiento.

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