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Quintueles despide a Minervino Costales, "Míner", hermano del fundador de Sidra Frutos

El finado residía en Tenerife desde su jubilación como transportista

Minervino Costales, con su esposa Geli en una imagen cedida por la familia

Minervino Costales, con su esposa Geli en una imagen cedida por la familia

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Luján Palacios

Luján Palacios

Villaviciosa

Quintueles despide a Minervino Costales Álvarez, conocido por familiares y amigos como "Míner", fallecido el pasado 8 de julio en Santa Cruz de Tenerife a los 86 años, donde residía desde su jubilación.

Natural de Quintueles, pasó su juventud trabajando en las bodegas familiares antes de trasladarse a Gijón, donde desarrolló su trayectoria profesional como transportista, vinculado durante años a la fábrica de cementos de Aboño. Era hermano de Gustavo Costales, "Tavín", histórico propietario de Sidra Frutos.

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La misa funeral por su eterno descanso se celebrará este viernes, 17 de julio, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Quintes. Posteriormente, sus cenizas recibirán sepultura en el cementerio parroquial.

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