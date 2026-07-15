Quintueles despide a Minervino Costales, "Míner", hermano del fundador de Sidra Frutos

Quintueles despide a Minervino Costales Álvarez, conocido por familiares y amigos como "Míner", fallecido el pasado 8 de julio en Santa Cruz de Tenerife a los 86 años, donde residía desde su jubilación.

Natural de Quintueles, pasó su juventud trabajando en las bodegas familiares antes de trasladarse a Gijón, donde desarrolló su trayectoria profesional como transportista, vinculado durante años a la fábrica de cementos de Aboño. Era hermano de Gustavo Costales, "Tavín", histórico propietario de Sidra Frutos.

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La misa funeral por su eterno descanso se celebrará este viernes, 17 de julio, a las 18.00 horas, en la iglesia parroquial de Quintes. Posteriormente, sus cenizas recibirán sepultura en el cementerio parroquial.