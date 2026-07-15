"Tiendes y gaites", fusión veraniega de comercio y cultura en las calles de Villaviciosa

"Tiendes y gaites". Es decir, la oportunidad de "recorrer el comercio y la hostelería local al ritmo de la música tradicional asturiana". Es la experiencia que por tercer verano consecutivo propone la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) de la mano de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y que dinamizará los principales ejes comerciales de la localidad.

En esta edición del evento se han programado cuatro jornadas, que estarán protagonizadas por los pasacalles que partirán del entorno del Teatro Riera y recorrerán calles como Agua, Sol, Valle Ballina y Fernández, Balbín Busto, la plaza del Ayuntamiento, Magdalena y Víctor García de la Concha.

La primera jornada será el 18 de julio, a partir de las 12.30 horas. Y después la actividad regresará los días 7 y 14 de agosto, desde las 19.00 horas, y el 15 de agosto, con inicio a las 12.30 horas.

"Prometemos que en agosto habrá sorpresas, porque los últimos pasacalles coinciden con la Semana del Comercio en la Calle", señalaron desde el colectivo Acosevi, que presentó este miércoles durante la campaña, en la que participaron representantes de los más de 120 establecimientos asociados, integrantes de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y la concejala Rocío Vega.

"La iniciativa se ha consolidado como una de las propuestas habituales de los veranos en la localidad maliaya, con una excelente acogida tanto entre los vecinos como entre los visitantes", destacaron sobre esta propuesta.

Se considera "una forma de dar la bienvenida a quienes nos visitan y de mostrarles por qué Villaviciosa es un referente comercial". A la vez, es una "invitación a pasear, disfrutar de nuestra gastronomía y realizar sus compras en el comercio local", destacan desde Acosevi.

Acosevi y la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero mantienen una estrecha colaboración "con el objetivo de poner en valor la esencia local y contribuir a dinamizar las calles de Villaviciosa".

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Además de colaborar con la donación de artículos y productos para el sorteo de una gran cestona durante el Festival Internacional de la Gaita (FIG), Acosevi anunció que también se sumará a la celebración del 40.º aniversario de la Banda con un homenaje multitudinario a través de los escaparates de sus establecimientos asociados.