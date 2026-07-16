El alcalde de Villaviciosa se abre a someter a consulta vecinal las nuevas normas de aparcamiento y acceso a Tazones

El Ayuntamiento de Villaviciosa abre la puerta a que los vecinos de Tazones decidan sobre el futuro del nuevo sistema de regulación del tráfico y el aparcamiento previsto para el verano. El alcalde anunció durante una asamblea ciudadana que el Ayuntamiento pondrá en marcha una prueba piloto durante el próximo mes de agosto y que, una vez evaluados sus resultados, si así lo solicitan los vecinos, la continuidad de la medida se someterá a una consulta ciudadana, al amparo del Reglamento de Participación Ciudadana.

La reunión, convocada por la Alcaldía tras la publicación del bando informativo sobre la nueva ordenación del acceso al núcleo urbano, tenía como objetivo explicar el contenido de la propuesta, resolver las dudas planteadas por los asistentes y recoger sugerencias antes de la implantación del sistema. A la cita acudieron vecinos, propietarios de viviendas y residentes temporales, que trasladaron numerosas preguntas y críticas sobre el proyecto.

Durante el encuentro, el regidor defendió la necesidad de adoptar medidas para mejorar la movilidad en uno de los principales destinos turísticos del concejo durante la temporada estival y explicó que el Ayuntamiento pretende comprobar el funcionamiento del sistema antes de tomar una decisión definitiva. En ese contexto situó la posibilidad de recurrir a una consulta vecinal, una herramienta prevista en el reglamento municipal de participación para que los propios vecinos puedan pronunciarse sobre la continuidad de la iniciativa.

Información en la web

El alcalde también anunció que el Consistorio hará pública en la web municipal toda la documentación relacionada con este expediente, incluidos informes técnicos, normativa, proyectos y actas municipales. Según explicó, el objetivo es facilitar el acceso a la información y responder a las dudas surgidas durante la asamblea, especialmente en cuestiones relacionadas con la planificación urbanística, la protección patrimonial de Tazones y los proyectos de aparcamiento planteados en los últimos años.

En cuanto al contenido de la propuesta, el Ayuntamiento prevé implantar un sistema temporal de control de accesos al núcleo urbano y ordenar el estacionamiento durante los periodos de mayor afluencia turística. Las medidas incluyen un régimen específico para residentes, propietarios, establecimientos y servicios autorizados, así como la regulación del aparcamiento municipal con parquímetros de pago, con el propósito de reducir la congestión del tráfico y garantizar la disponibilidad de plazas para quienes viven o desarrollan su actividad en la localidad.

Noticias relacionadas

La propuesta responde, según el equipo de gobierno, a los problemas de saturación que se repiten cada verano en el pueblo, donde el elevado número de visitantes supera ampliamente la capacidad de estacionamiento existente. El Ayuntamiento sostiene además que las limitaciones urbanísticas y la protección patrimonial de Tazones dificultan la creación de nuevos aparcamientos dentro del núcleo, por lo que considera necesario adoptar medidas de gestión del tráfico mientras se buscan soluciones a largo plazo.