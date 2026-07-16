El Principado movilizará a más de 700 personas para garantizar el seguimiento seguro del eclipse

El Gobierno de Asturias desplegará un dispositivo de cerca de 700 personas para garantizar que el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto pueda seguirse con seguridad, de forma ordenada y con el máximo respeto al entorno natural. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha avanzado este jueves en un acto sobre este fenómeno en Villaviciosa los principales detalles del operativo, diseñado para hacer frente a la elevada afluencia de visitantes que se espera con motivo de este acontecimiento astronómico.

La principal novedad del dispositivo es el importante despliegue humano previsto para esa jornada. El operativo autonómico estará integrado por 120 profesionales del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), entre ellos un centenar de efectivos de los parques de bomberos, 14 personas destinadas a reforzar la sala del 112 y seis especialistas en protección civil, telecomunicaciones y coordinación. A ellos se sumarán alrededor de 500 voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil y de Cruz Roja, además de 75 agentes del Medio Natural, que reforzarán la vigilancia de los espacios naturales.

"Estamos preparando un dispositivo amplio, coordinado y distribuido por todo el territorio para que la ciudadanía y los miles de personas que esperamos recibir puedan vivir este acontecimiento único con las máximas garantías", señaló Llamedo, quien explicó que el operativo se sustenta en tres prioridades: la seguridad, la movilidad y la protección de la salud, junto con una programación divulgativa para acercar la astronomía a la ciudadanía.

La vicepresidenta también anunció una programación especial en distintos equipamientos públicos. Entre las propuestas más singulares figura la apertura extraordinaria de la telecabina de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares, que permitirá acceder durante la tarde a la zona de Cuitunigru para observar el eclipse desde la parte alta de la estación, donde además se organizará una actividad de observación en directo.

Talleres en los museos

La oferta se completa con talleres de observación solar en Valgrande-Pajares, actividades divulgativas en el castro de Coaña y una programación especial en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, que ofrecerá una experiencia inclusiva para personas con discapacidad visual mediante el dispositivo LightSound, desarrollado por el CSIC y la Universidad de Harvard. También Laboral Ciudad de la Cultura organizará visitas guiadas y un turno extraordinario de subida a la torre coincidiendo con el eclipse.

Asimismo, varios equipamientos culturales permanecerán abiertos hasta las 21.30 horas para servir como puntos de información y distribución de material de protección, entre ellos el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), LABoral Centro de Arte, Laboral Ciudad de la Cultura, el Parque de la Prehistoria de Teverga, el Museo Barjola y el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Gafas

En materia de prevención, el Principado ya ha distribuido más de 50.000 gafas homologadas y gratuitas entre oficinas de turismo y ayuntamientos, una primera remesa que se ampliará antes del 12 de agosto. "Proteger la vista es la recomendación más importante. Queremos que toda Asturias pueda disfrutar del eclipse y hacerlo con seguridad, utilizando únicamente gafas homologadas y siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades", subrayó la vicepresidenta.

Durante su intervención, Llamedo recordó también que el Principado ha recomendado 78 puntos de observación, uno por cada concejo, coordinados con la Delegación del Gobierno, una información que ya había sido adelantada en semanas anteriores. En el caso de Villaviciosa, el emplazamiento elegido es la playa de Rodiles, cuya planificación busca compatibilizar la asistencia de público con la protección del sistema dunar y del espacio natural.

Noticias relacionadas

Por último, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) reforzará el servicio con más expediciones, vehículos de mayor capacidad, ampliación de horarios y lanzaderas especiales hasta las 23.00 horas, dentro del programa "Disfruta del verano, nosotros te llevamos", con el objetivo de facilitar la movilidad durante la jornada del eclipse.