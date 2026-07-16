La reunión final de los jurados de la I Edición de los Premios Corripio Alonso tendrá lugar el 20 de julio en Villaviciosa

La reunión final de los jurados de la I Edición de los Premios Corripio Alonso tendrá lugar el próximo 20 de julio en la Casa de los Hevia, en Villaviciosa.

Durante la jornada, los galardonados se darán a conocer a través de dos ruedas de prensa. En la primera, a las 13.30 horas, se harán públicos los nombres de las personas que han obtenido el Premio Corripio Alonso en la categoría de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, y en la de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica.

Mientras, en la segunda, a las 19.30 horas, se harán públicos los galardonados con el Premio Corripio Alonso de las Letras, las Artes y la Conservación del Patrimonio Histórico, y también el correspondiente a la categoría de Bienestar Social y los Deportes.

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Tras la constitución de los cuatro jurados, uno para cada una de las categorías, y el estudio individualizado de las propuestas presentadas, se mantendrán en Villaviciosa las reuniones de deliberación para el fallo de esta primera edición de los premios. "Los encuentros reunirán a los profesionales de reconocido prestigio procedentes de los ámbitos de la cultura, la investigación, la universidad, la empresa, la comunicación, el deporte y la acción social, responsables de seleccionar a los galardonados en las cuatro categorías convocadas", explican desde la Fundación Corripio Alonso.