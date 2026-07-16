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La reunión final de los jurados de la I Edición de los Premios Corripio Alonso tendrá lugar el 20 de julio en Villaviciosa

La Casa de los Hevia acogerá los encuentros, tras los que se conocerán los fallos

Imagen de la presentación oficial en Villaviciosa de la Fundación Corripio Alonso el año pasado.

Imagen de la presentación oficial en Villaviciosa de la Fundación Corripio Alonso el año pasado. / Fernando Rodríguez

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P. T.

Villaviciosa

La reunión final de los jurados de la I Edición de los Premios Corripio Alonso tendrá lugar el próximo 20 de julio en la Casa de los Hevia, en Villaviciosa.

Durante la jornada, los galardonados se darán a conocer a través de dos ruedas de prensa. En la primera, a las 13.30 horas, se harán públicos los nombres de las personas que han obtenido el Premio Corripio Alonso en la categoría de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, y en la de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica.

Mientras, en la segunda, a las 19.30 horas, se harán públicos los galardonados con el Premio Corripio Alonso de las Letras, las Artes y la Conservación del Patrimonio Histórico, y también el correspondiente a la categoría de Bienestar Social y los Deportes.

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Tras la constitución de los cuatro jurados, uno para cada una de las categorías, y el estudio individualizado de las propuestas presentadas, se mantendrán en Villaviciosa las reuniones de deliberación para el fallo de esta primera edición de los premios. "Los encuentros reunirán a los profesionales de reconocido prestigio procedentes de los ámbitos de la cultura, la investigación, la universidad, la empresa, la comunicación, el deporte y la acción social, responsables de seleccionar a los galardonados en las cuatro categorías convocadas", explican desde la Fundación Corripio Alonso.

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