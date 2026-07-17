La Asociación de Mujeres "Flor del agua" de Villaviciosa celebra 20 años de vida
Fundada en 2006, la entidad se ha consolidado como uno de los colectivos más activos del tejido asociativo maliayés
La Asociación de Mujeres "Flor del Agua" celebró su vigésimo aniversario con un emotivo acto en el que participaron 42 de sus 70 socias, acompañadas por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, representantes institucionales, personal del Centro Asesor de la Mujer y la agente de Igualdad de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. La cita sirvió para reconocer dos décadas de trabajo en favor de la igualdad, la participación social y el bienestar de las mujeres del concejo.
Fundada en 2006, Flor del Agua se ha consolidado como uno de los colectivos más activos del tejido asociativo maliayés. Desde la Casa de Encuentro de Mujeres, sede de la entidad, ha impulsado durante estos veinte años actividades formativas, talleres y proyectos dirigidos a fomentar la convivencia, el crecimiento personal y la creación de redes de apoyo entre mujeres.
Durante el acto se destacó el esfuerzo colectivo que ha permitido mantener viva la asociación durante dos décadas, así como el compromiso de todas las socias que han contribuido a convertirla en un espacio de referencia para las mujeres de Villaviciosa.
Poema
Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue la lectura del poema "Veinte años tejidas en comunidad", a cargo de Zoila García. La composición, escrita expresamente para la ocasión, repasa la trayectoria de Flor del Agua desde sus inicios hasta la actualidad y rinde homenaje a la unión, la sororidad y al trabajo compartido durante estos años, poniendo en valor el papel de las mujeres como motor de transformación social y comunitaria.
La conmemoración concluyó con un reconocimiento a todas las personas que han formado parte de la historia de la asociación y con el compromiso de continuar impulsando iniciativas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la participación activa de las mujeres en la vida social del concejo.
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