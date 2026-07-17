Villaviciosa sabe a bosque: la capital maliayesa celebra el XI Festival del Arándano y Frutos Rojos con puestos de venta, actividades gastronómicas y charlas técnicas

Villaviciosa ofrecerá lo mejor de la producción local con puro sabor a bosque y naturaleza en el XI Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias, que tendrá lugar del viernes 24 al domingo 26 de julio. El certamen combinará jornadas técnicas, mercado de productores, degustaciones, actividades infantiles y actuaciones musicales, además de incorporar este año como novedad un concurso de postres elaborados con arándanos y frutos rojos al que se suman todas las confiterías de la villa.

La presentación del certamen tuvo lugar entre matas de arándanos de la Finca El Cierrón para, como señaló el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, dar la bienvenida a "un clásico del verano" en el concejo que cada año se consolida y que es "único en Asturias y Europa". El regidor puso en valor también la colaboración entre el Ayuntamiento, el Serida y los productores, así como el papel del certamen para promocionar el sector y atraer visitantes.

Adrián García, productor de la finca El Cierrón, dibujó por su parte un balance muy optimista de la campaña. "Está siendo un muy buen año", aseguró. Aunque las altas temperaturas obligaron a extremar la vigilancia, el calor adelantó la recolección algo más de una semana, y las plantas llegaron a la campaña "muy sanas y bien cargadas de fruta".

La explotación prevé superar este año las 40 toneladas de producción, una cifra que considera especialmente positiva teniendo en cuenta que todavía está renovando parte de sus plantaciones con nuevas variedades. "En Asturias una planta necesita entre tres y cuatro años para alcanzar el pleno rendimiento, por lo que aún no tenemos todas las fincas produciendo al máximo", señaló García, con el objetivo de por mantener un crecimiento anual de entre el 10 y el 15 por ciento hasta alcanzar, en los próximos años, las 100 toneladas.

Adrián García muestra una piña de arándanos en su finca / Luján Palacios

Actualmente cultivan cinco variedades de arándano, algunas importadas de América con una mayor firmeza que prolonga la vida útil de la fruta tras la recolección y permite afrontar envíos de larga distancia. "No buscan tanto mejorar el sabor, porque el arándano asturiano ya tiene mucha calidad, sino que aguante mejor los viajes y pueda llegar a mercados como Oriente Medio", indicó el productor. No en vano, las exportaciones siguen creciendo, y ellos mismos a través de la web de su finca venden ya 10 toneladas anuales fuera de Asturias, con Madrid y Barcelona como mercados principales.

El programa del festival comenzará el viernes 24 de julio con una jornada técnica dirigida al sector productor, que se celebrará en el Ateneo Obrero y abordará cuestiones como la producción de berries en Portugal, el manejo microbiológico del suelo, la bioestimulación ecológica o la transformación de los frutos rojos como vía para aportar valor añadido a las explotaciones.

Programa

El sábado 25 tendrá lugar la inauguración oficial del festival y la apertura del Mercado del Arándano y Frutos Rojos, que permanecerá disponible durante todo el fin de semana en el parque Ballina junto a la X Feria Nacional de Cerámica Creativa. La jornada incluirá demostraciones de cocina con frutos rojos y fabes, degustaciones gastronómicas, espectáculos de calle y actividades infantiles. Como principal novedad de esta edición se celebrará el I Concurso de Postres de Arándano y Frutos Rojos, con categorías para aficionados y profesionales de las confiterías de la villa, cuya entrega de premios está prevista para las seis de la tarde. El día concluirá con el XXXII Festival Folclórico Internacional de Villaviciosa en la plaza del Ayuntamiento.

El domingo 26 continuará el mercado de productores y la feria de cerámica, además de una charla sobre las propiedades saludables de los arándanos y los frutos rojos, un espectáculo familiar de magia, nuevas degustaciones gastronómicas y la entrega de premios del V Concurso al Mejor Arándano de Asturias y del IV Concurso a la Mejor Plantación de Arándano de Asturias. La programación se completará con actuaciones musicales, talleres infantiles, visitas guiadas a plantaciones y al casco histórico, un tren turístico adaptado, exposiciones, juegos para los más pequeños y la denominada "Ruleta del Arándano", una iniciativa para incentivar las compras durante el festival.

Noticias relacionadas

Además, durante los tres días permanecerán abiertas las distintas exposiciones programadas, entre ellas la muestra del Serida sobre el cultivo de frutos rojos, las visitas guiadas a la plantación de Sodeavi, la Feria Infantil del Arándano con juegos y talleres para los niños y varias propuestas culturales repartidas por distintos espacios de Villaviciosa. Varias confiterías locales ofrecerán esos días propuestas golosas con los frutos rojos como protagonistas, desde tartaletas y tartas hasta bizcochos, pasteles, mousses, galletas y helados.