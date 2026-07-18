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Convocado el III Concurso de Palos y Panderetes de la Danza del Portal de Villaviciosa

La inscripción podrá hacerse hasta el 1 de septiembre de 2026

Iluminada Fernández, Tino Cortina y José Antonio Fernández, durante la presentación del certamen.

Iluminada Fernández, Tino Cortina y José Antonio Fernández, durante la presentación del certamen. / V. A.

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Vicente Alonso

Villaviciosa

La Danza del Portal de Villaviciosa tiene de nuevo Concurso de Panderetes y Palos, dos de los elementos más representativos del tradicional baile en honor a la Virgen del Portal, que tiene lugar cada año el "Domingo del Portal" y cada dos años en el Festival de la Manzana. El Llagar Cortina de la Ferrería, en Amandi, acogió la presentación de la tercera edición de este concurso, una iniciativa promovida por Sidra Cortina con la colaboración de la Asociación Amigos de La Danza del Portal «La Portalina».

El acto contó con la presencia de la presidenta de la asociación, Iluminada Fernández, con la de José Antonio Fernández en representación del Ayuntamiento de Villaviciosa, y con la de Tino Cortina, promotor y patrocinador del certamen.

El concurso repartirá dos premios, uno para la categoría «Meyor Pandereta 2026» y otro para «Meyor Palu», dotados cada uno con 1.000 euros y una cinta conmemorativa. Los requisitos para presentarse al "palu mejor tallado" son que esté hecho de avellano, que tenga entre los 15 y 30 milímetros de diámetro aproximados, con una longitud entre 150 y 185 centímetros. El palu deberá estar decorado de manera libre y artística, con las inscripciones, cortes y dibujos que caracterizan a los palos de la Danza.

Además de la decoración, el palu deberá presentarse adornado con seis cintas de colores: verde, azul, colorada, morada, bandera de Asturias y bandera de España, de una medida entre 70 y 80 centímetros, anudadas por la mitad a unos centímetros de la parte superior del mismo. Para la pandereta los requisitos son que deberá ser de madera y tener un diámetro superior a 18 centímetros. La decoración podrá realizarse con cualquier técnica artística, debiendo guardar el motivo relación con La Portalina, La Danza, La Villa u otros temas regionales.

La pandereta deberá presentarse adornada con seis cintas de colores: verde, azul, colorada, morada, bandera de Asturias y bandera de España, de una medida entre 70 y 80 centímetros aproximadamente, anudadas por la mitad en uno de los agujeros. La inscripción podrá hacerse hasta el 1 de septiembre de 2026 durante los ensayos de La Danza o enviando el nombre del participante y una foto de la pandereta o el palu al correo electrónico correo@sidracortina.com.

Por otro lado, la Asociación Amigos de La Danza del Portal "La Portalina" comunica que el próximo sábado 25 de julio llevarán a cabo un taller de elaboración de palos de La Danza.

Tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en el salón parroquial. "Con este taller trataremos de orientar y practicar el proceso de elaboración de los diferentes dibujos de tallado. Este taller tiene como objetivo poner en valor uno de los elementos más representativos de La Danza y que cada uno pueda confeccionar el suyo, como era tradicional", explican desde el colectivo de Danza La Portalina.

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La asistencia es libre y únicamente será necesario llevar un cúter o navaja y unos guantes de protección. Si no se dispone de palo para la práctica, la asociación dispone de algunas unidades para ceder, o también se puede optar por cortar uno de "ablanar" entre los días 7 al 14 aprovechando el menguante lunar.

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