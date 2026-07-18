"Tiendes y gaites", éxito veraniego de música y compras por las calles del centro de Villaviciosa
Esta iniciativa tendrá continuidad los días 7 y 14 de agosto por la tarde y el 15 de agosto al mediodía
Villaviciosa llenó este sábado de música tradicional sus calles en la primera jornada de "Tiendes y Gaites", iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) y la Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero que trata de dinamizar y animar la actividad comercial durante los meses de verano.
El pasacalles de la Banda de Gaites comenzó en la Plaza del Teatro Riera y los gaiteros recorrieron las principales vías del casco urbano al ritmo de música tradicional asturiana. Vecinos y visitantes acompañaban el desfile para disfrutar de la actuación, creando un gran ambiente que animó la actividad de los comercios durante buena parte de la mañana y el mediodía.
La iniciativa, ya consolidada, nació con el fin de acercar la música tradicional a los espacios comerciales y contribuir a dinamizar el comercio local.
Desde Acosevi, satisfechos con la experiencia de esta primera cita, destacan que esta iniciativa veraniega tendrá continuidad los días 7 y 14 de agosto por la tarde y el 15 de agosto al mediodía. Asimismo, señalan que estas nuevas jornadas contarán con novedades y nuevos recorridos para animar las principales zonas comerciales de Villaviciosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
- Blanca Romero ya tiene su casa asturiana con piscina en un pueblo de menos de 400 habitantes que visitaron los Reyes en 2023: 'Aquí metí casi todos los ingresos que tuve
- El Principado movilizará a más de 700 personas para garantizar el seguimiento seguro del eclipse
- El alcalde de Villaviciosa se abre a someter a consulta vecinal las nuevas normas de aparcamiento y acceso a Tazones
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Quintueles despide a Minervino Costales, 'Míner', miembro de la histórica saga de la familia de Sidra Frutos
- Dos empresas optan a las obras del centro de día que se construirá en la residencia del Portal, el primero que tendrá Villaviciosa
- Los vecinos y hosteleros de Tazones piden consensuar la regulación del tráfico en el casco urbano y reclaman más aparcamientos: “De nada sirve cobrar por estacionar si no hay plazas”