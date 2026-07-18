Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

"Tiendes y gaites", éxito veraniego de música y compras por las calles del centro de Villaviciosa

Esta iniciativa tendrá continuidad los días 7 y 14 de agosto por la tarde y el 15 de agosto al mediodía

Un momento de la actuación por las calles.

Un momento de la actuación por las calles. / V. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vicente Alonso

Villaviciosa

Villaviciosa llenó este sábado de música tradicional sus calles en la primera jornada de "Tiendes y Gaites", iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) y la Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero que trata de dinamizar y animar la actividad comercial durante los meses de verano.

El pasacalles de la Banda de Gaites comenzó en la Plaza del Teatro Riera y los gaiteros recorrieron las principales vías del casco urbano al ritmo de música tradicional asturiana. Vecinos y visitantes acompañaban el desfile para disfrutar de la actuación, creando un gran ambiente que animó la actividad de los comercios durante buena parte de la mañana y el mediodía.

La iniciativa, ya consolidada, nació con el fin de acercar la música tradicional a los espacios comerciales y contribuir a dinamizar el comercio local.

Noticias relacionadas

Desde Acosevi, satisfechos con la experiencia de esta primera cita, destacan que esta iniciativa veraniega tendrá continuidad los días 7 y 14 de agosto por la tarde y el 15 de agosto al mediodía. Asimismo, señalan que estas nuevas jornadas contarán con novedades y nuevos recorridos para animar las principales zonas comerciales de Villaviciosa.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
  2. Blanca Romero ya tiene su casa asturiana con piscina en un pueblo de menos de 400 habitantes que visitaron los Reyes en 2023: 'Aquí metí casi todos los ingresos que tuve
  3. El Principado movilizará a más de 700 personas para garantizar el seguimiento seguro del eclipse
  4. El alcalde de Villaviciosa se abre a someter a consulta vecinal las nuevas normas de aparcamiento y acceso a Tazones
  5. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
  6. Quintueles despide a Minervino Costales, 'Míner', miembro de la histórica saga de la familia de Sidra Frutos
  7. Dos empresas optan a las obras del centro de día que se construirá en la residencia del Portal, el primero que tendrá Villaviciosa
  8. Los vecinos y hosteleros de Tazones piden consensuar la regulación del tráfico en el casco urbano y reclaman más aparcamientos: “De nada sirve cobrar por estacionar si no hay plazas”

"Tiendes y gaites", éxito veraniego de música y compras por las calles del centro de Villaviciosa

Villaviciosa, capital de la música tradicional con el Festival Internacional de la Gaita (FIG), del 3 al 6 de septiembre

Villaviciosa, capital de la música tradicional con el Festival Internacional de la Gaita (FIG), del 3 al 6 de septiembre

Convocado el III Concurso de Palos y Panderetes de la Danza del Portal de Villaviciosa

Convocado el III Concurso de Palos y Panderetes de la Danza del Portal de Villaviciosa

Villaviciosa sabe a bosque: la capital maliayesa celebra el XI Festival del Arándano y Frutos Rojos con puestos de venta, actividades gastronómicas y charlas técnicas

Villaviciosa sabe a bosque: la capital maliayesa celebra el XI Festival del Arándano y Frutos Rojos con puestos de venta, actividades gastronómicas y charlas técnicas

La Asociación de Mujeres "Flor del agua" de Villaviciosa celebra 20 años de vida

La Asociación de Mujeres "Flor del agua" de Villaviciosa celebra 20 años de vida

El alcalde de Villaviciosa se abre a someter a consulta vecinal las nuevas normas de aparcamiento y acceso a Tazones

El alcalde de Villaviciosa se abre a someter a consulta vecinal las nuevas normas de aparcamiento y acceso a Tazones

El Principado movilizará a más de 700 personas para garantizar el seguimiento seguro del eclipse

El Principado movilizará a más de 700 personas para garantizar el seguimiento seguro del eclipse

Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España

Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
Tracking Pixel Contents