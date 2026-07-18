"Tiendes y gaites", éxito veraniego de música y compras por las calles del centro de Villaviciosa

Villaviciosa llenó este sábado de música tradicional sus calles en la primera jornada de "Tiendes y Gaites", iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) y la Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero que trata de dinamizar y animar la actividad comercial durante los meses de verano.

El pasacalles de la Banda de Gaites comenzó en la Plaza del Teatro Riera y los gaiteros recorrieron las principales vías del casco urbano al ritmo de música tradicional asturiana. Vecinos y visitantes acompañaban el desfile para disfrutar de la actuación, creando un gran ambiente que animó la actividad de los comercios durante buena parte de la mañana y el mediodía.

La iniciativa, ya consolidada, nació con el fin de acercar la música tradicional a los espacios comerciales y contribuir a dinamizar el comercio local.

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Desde Acosevi, satisfechos con la experiencia de esta primera cita, destacan que esta iniciativa veraniega tendrá continuidad los días 7 y 14 de agosto por la tarde y el 15 de agosto al mediodía. Asimismo, señalan que estas nuevas jornadas contarán con novedades y nuevos recorridos para animar las principales zonas comerciales de Villaviciosa.