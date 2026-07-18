Villaviciosa, capital de la música tradicional con el Festival Internacional de la Gaita (FIG), del 3 al 6 de septiembre

La Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero y el Ayuntamiento maliayés presentaron en el salón de actos del Ateneo Obrero el programa completo de la que será la decimonovena edición del Festival Internacional de la Gaita (FIG), que se celebrará del 3 al 6 de septiembre.

El IX Alcuentru d'Artesanos d'Instrumentos Musicales Tradicionales, talleres formativos, vermús gaiteros, conferencias, la X Nueche en Danza, la Nueche Folk, el XVI Concurso de Gaiteros y Gaiteres "Memorial José Huerta" o el VII Certame de Canción Asturiana "Xavi Solares" forman parte del gran cartel de este evento. Contará con numerosas actuaciones en las calles de Villaviciosa a cargo de grupos asturianos, nacionales e internacionales. Entre otros se encuentra Abéu, joven grupo del panorama folk asturiano creador de la Danza Llenín, tema que será la banda sonora oficial del FIG de este año.

El festival volverá a mostrar la riqueza de la gaita asturiana y servirá también de escaparate para otros tipos de gaitas y músicas tradicionales del mundo. Destaca la presencia de la Bagad Kemper, banda de gaitas y bombardas bretonas fundada en 1949 y una de las más laureadas en su país. Será la primera visita a Asturias de una de las mejores bandas del mundo, que combina tradición bretona, nuevas influencias y creaciones musicales logrando un amplio reconocimiento y premios a nivel mundial.

Por otro lado, destaca también la exposición "Canteros del Soníu – La Gaita de la Oliva" en la Casa de los Hevia, con la reproducción de la gaita en uno de los capiteles de la Iglesia de La Oliva, una pieza histórica que contiene una de las primeras representaciones del instrumento en la península. La muestra ofrece una visión clara del valor patrimonial de esta gaita y del trabajo de investigación y tecnología aplicado para reconstruirla.

La jornada inaugural, el jueves 3, comenzará con la apertura de la exposición "Canteros del Soníu – La Gaita de la Oliva", seguida de la charla y ruta didáctica sobre este singular patrimonio, el pasacalles inaugural de la Banda de Gaites Villaviciosa "El Gaitero", y el concierto en el Teatro Riera del trío bretón BEO, una formación de primer nivel integrada por Erwan Menguy, Yoann An Nedeleg y Martin Chapron. El concierto comenzará a las 21.00 horas, y la entrada será libre hasta completar aforo. El broche de oro de la jornada inaugural lo pondrá como viene siendo tradicional una jam session folk en la Plaza de la Caleyina Les Indies.

El viernes 4 será el turno de la apertura del “Mercáu Tradicional” en El Pelambré (Parque Asensio Martínez Cobián) y que continuará a lo largo de todo el fin de semana, con las actuaciones de la Bandina de la Banda Gaites Villaviciosa y de la Banda Gaites Camín de Fierro de Proaza. A las 19.30 horas se proyectará el documental “Y agora que lo bailen los rapacinos. Lo llixero n'Asturies” creado por la agrupación etnográfica L’Andecha Folclor d’Uviéu.

Será el viernes el día en que se estrene en Asturias desfilando en pasacalles la Bagad Kemper y su primera intervención en el FIG de este año. El viernes acogerá también la actuación de profesores y escolinos de la Escuela de Música Tradicional de la Banda Gaites Villaviciosa El Gaitero, finalizando con la X Nueche en Danza, en la que están confirmadas las participaciones del jovencísimo grupo Rellume, la Orquestina La Xarangana, y el dúo Ambás y Ramsés, abriendo el escenario a continuación a todo el que se anime a tocar.

El sábado 5 abrirá la jornada el taller práctico “Acompañamientu de canciòn asturiana cola gaita” a cargo de los maestros Rodri Joglar (gaitero) y Lorena Corripio (cantante), para el que será necesario inscripción previa. Coincidiendo con la Fiesta de la Sidra, nuevamente las agrupaciones de gaita invitadas animarán la mañana en sucesivos desfiles las calles de Villaviciosa, pero será a las 17.00 horas cuando dará inicio el gran pasacalles de todas las bandas que precede al “Alcuentru de Bandes de Gaites” que tendrá lugar en el recinto de El Pelambre. En este espacio compartirán escenario agrupaciones procedentes de Asturias, Galicia y Baleares, además de la anunciada actuación especial de celebración del 40.º aniversario de la Banda Gaites Villaviciosa -El Gaitero.

Previamente, se dará apertura a otro de los encuentros habituales del FIG, en este caso el Alcuentru d'Artesanos d'Instrumentos Musicales Tradicionales. La Nueche Folk cerrará la jornada del sábado con las actuaciones del Bagad Kemper, José Manuel Tejedor y Dixebra.

El domingo 6, último día del festival, comenzará con la Misa Asturiana de Gaita, seguido del XVI Concurso de Gaiteros y Gaiteres "Memorial José Huerta".

La entrega de premios de este concurso, el mercado tradicional, las actuaciones de bandinas por los chigres, desfiles de bandas de gaitas por las calles o el vermú gaitero darán continuidad a una jornada que finalizará con la presentación de la gaita asturiana de cámara del artesano Iván González, a las 17.00 horas, y al VII Certamen de Canción Asturiana "Xavi Solares", que dará comienzo a las 18.30 horas con categorías moza y adulta.

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La Banda Gaites Villaviciosa El Gaitero, entidad organizadora del FIG, agradece el respaldo de empresas, hostelería, comercio y vecinos de Villaviciosa cuyo apoyo hace posible una nueva edición del Festival Internacional de la Gaita, así como de las instituciones patrocinadoras del mismo como el Ayuntamiento de Villaviciosa y el Grupo El Gaitero, a las que este año se une por primera vez el gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.