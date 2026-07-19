La generación de 1976 se reúne en Villaviciosa: 108 amigos se reencuentran para celebrar su 50 cumpleaños

El restaurante Amandi acogió ayer una gran fiesta de cumpleaños: nada menos que 108 personas festejaron juntas en Villaviciosa que este 2026 cumplen o ya han cumplido 50 años. Nacidos en 1976, hoy están dispersos por distintos lugares donde han hecho sus vidas, pero se unieron para celebrar esta especial efeméride.

La iniciativa, impulsada por Fernando Amandi y un grupo de amigos de Villaviciosa, tenía el propósito de volver a reunir a una generación unida por vivencias, estudios o amistades que se ha mantenido a lo largo de los años.

La mayoría de asistentes era de Villaviciosa, pero también los había llegados de Gijón, Oviedo, Colunga, Nava, Caravia, Cabranes, Lastres o Sariego. Otros realizaron un largo viaje para no perderse la cita, como Borja Martínez desde Mallorca; Pelayo Acevedo desde Ciudad Real; Óscar Vallina, que llegó desde Cádiz; o Patricia Secades desde Lanzarote. Desde Madrid también acudieron Begoña Riera, Alianza Pérez, Daniel Alonso, Pablo González, Lucía Monestina o Bárbara Trasancos, que hacía 35 años que no regresaba a Villaviciosa.

"Pensar que han pasado 35 años desde la última vez que coincidimos me parece increíble. Siento una ilusión enorme y sentir todo el cariño que he recibido es maravilloso. Para mí, este reencuentro es un regalo, una oportunidad única para abrazar a mis compañeros, recordar de dónde venimos y celebrar que, pase lo que pase, siempre formaremos parte de la misma historia", decía muy emocionada Bárbara Trasancos.

Algunos hicieron miles de kilómetros para asistir, como Juan Crespo y Amanda Perri, llegados desde Los Ángeles (Estados Unidos), quienes manifestaban la emoción del encuentro. “Tiene mucho de emoción volver a verse después de tantos años, tener la suerte de mantener amistades que han resistido el tiempo, y por la alegría de reunirse para compartir recuerdos y empezar a contar batallitas después de toda una vida”, señalaron.

En parecidos términos se expresó María Lence, llegada desde San Francisco (EE. UU.), quien aseguraba: «Volver a ver a los amigos y amigas después de tantos años ha sido de una emoción indescriptible».

Begoña Riera y Alianza Pérez, de Madrid; Amanda Perri, de Los Ángeles (Estados Unidos); Lucía Monestina, de Madrid; Juan Luis Crespo, de Los Ángeles (Estados Unidos); Fernando Amandi, de Villaviciosa; María Lence, de San Francisco (EE. UU); Pelayo Acevedo, de Ciudad Real; Óscar Vallina, de Cádiz; Borja Martínez, de Palma de Mallorca; Pablo González y Bárbara Trasancos, de Madrid. / Vicente Alonso

La llegada al restaurante de estos y otros amigos tuvo momentos de mucha emoción y reencuentros inesperados que reflejaban el paso del tiempo. «Cuántos años sin verte», «Cómo has cambiado» o «Casi no te reconozco, pero qué bien te veo». Estas eran algunas de las frases que se podían escuchar, mientras se repartían saludos, besos y abrazos, pues algunos hacía 20 o 30 años que no se veían y estaban viviendo y compartiendo momentos cargados de emoción.

La celebración tuvo un comienzo muy familiar con la foto de grupo de los 108 participantes. Después llegaron los selfis, las fotografías y continuaron compartiendo recuerdos, anécdotas, risas o vivencias, en un ambiente donde afloraron las emociones. No faltaron los recuerdos de juventud o las imágenes de épocas pasadas que se compartían en cientos de whatsapps.

«Celebrar y cumplir los 50 en esta fiesta en Villaviciosa con amigos, compañeros de colegio y personas con las que crecimos o jugamos por las calles de la Villa ha sido un gran regalo», aseguraban algunos.

Otros recordaron viajes del instituto, fiestas del Portal o verbenas de verano y aseguraban que el reencuentro era como volver a tener 15 o 20 años menos. «Volver a ver a los compañeros del colegio después de tantos años ha sido profundamente emocionante», aseguraban gran parte de los asistentes.

Mellizos y gemelos de la celebración: Jesús Rubio, Marco Corripio, Silvia y Rocío Pezón, Sergio Corripio y Pedro Rubio. / Vicente Alonso

La música del cantante Luis Flores puso banda sonora a la tarde con canciones asturianas, flamenco, coplas, merengues y bachatas, que animaron al baile y prolongaron la fiesta, llena de alegría.

"Está siendo un día para recordar, pero lo mejor de este encuentro y cumplir 50 años es volver a verse con salud, y comprobar que la amistad y los aprecios personales permanecen intactos", destacaba Fernando Amandi, muy satisfecho del resultado de la convocatoria.

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Un brindis final selló el deseo común de seguir celebrando juntos. La próxima cita será ya el 15 de agosto con una espicha-cena en la bodega de Sidra Cortina, para el que quiera repetir o para el que no pudo asistir a esta primera celebración.