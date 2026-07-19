En Villaviciosa todos reman con España: "Se puede ganar, están jugando bien"
Decenas de pantallas gigantes se reparten por bares y terrazas, con lleno de público
Bares con pantallas gigantes por toda la villa para ver la final del Mundial de fútbol y todos llenos de aficionados ataviados con camisetas o haciendo gala de la bandera española. No solo el centro de la capital está repleto de gente atenta y nerviosa ante la tele: también en zonas como El Puntal se han habilitado espacios para disfrutar al aire libre de esta importante cita que tiene en vilo a todo el país.
En el restaurante El Moreno, en El Puntal, un buen número de maliayeses siguen sin pestañear la evolución del partido. El local es de Manolo Busto, campeón piragüista. Entre los presentes en este lugar viendo el choque entre España y Argentina, se encuentra Luis Rivaya: "Confío que gane España pero es un partido difícil de ganar".
Manolo Busto, diez veces campeon del mundo, indicó con el partido ya en marcha que cree que España tiene opciones de ganar: "Están jugando bien".
La plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa es otro de los lugares más concurridos para ver esta final. En torno a una pantalla gigante se han congregado muchos vecinos ataviados con sus camisetas rojas.
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