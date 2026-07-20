Devoción marinera y con fiesta de prau: Tazones, Amandi, Santa Eugenia y Candanal celebraron El Carmen

Villaviciosa celebró este fin de semana una de sus citas veraniegas más concurridas con las fiestas del Carmen en cuatro de sus parroquias: Tazones, Amandi, Santa Eugenia y Candanal. Mientras que en el puerto pesquero los festejos regalan estampas de gran belleza marinera, en los pueblos las tradiciones dejan otras que combinan la misma devoción religiosa pero con ambiente de fiestas de prau.

La de Tazones volvió a ser ayer una de las citas más esperadas, pues se trata de una fiesta muy querida para los vecinos, pequeños y mayores, que recuperan cada año los atuendos tradicionales de pescadores y sardineras en homenaje a la celebración de la fiesta de la patrona de los marineros.

«Para los tazoneros esta celebración es muy significativa. La tradición mandaba que los hombres y mujeres de la mar pidieran a la Virgen seguridad y protección. La procesión y la bendición de la mar la vivimos con mucha emoción», explicó Cristina Carneado, tazonera enamorada de esta festividad.

Procesión en Candanal. / Vicente Alonso

La Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero abrió la mañana con la alborada. A mediodía se celebró la misa solemne, cantada por el coro Voces de Cimadevilla. Después salió la procesión, con ramos y ofrendas que llevaban los más jóvenes, acompañando a la Virgen del Carmen y a San Roque hasta el muelle para la bendición de la mar. Fueron instantes muy emocionantes, con la descarga de voladores, la sirena de la cofradía saludando a la Virgen y, como manda la tradición, se cantó la Salve Marinera. El broche festivo lo puso la Banda de Gaites Villaviciosa El Gaitero con un concierto en la Plaza del Puerto.

Mientras, Candanal celebró los últimos cuatros días sus fiestas del Carmen con gran participación. Ayer, domingo, día grande, tuvieron lugar los actos más populares con misa y procesión con el grupo folclórico Villaviciosa Aires de Asturias, sesión vermut y paellada.

Por otro lado, en Santa Eugenia la cita festiva tiene un gran valor sentimental para los vecinos desde que la recuperaron en 1999. Los festejos tienen su día grande con misa solemne, procesión con descarga de voladores y animada subasta del ramu. Y en Amandi, la Fiesta de Nuestra Señora es una celebración tradicional y religiosa de gran arraigo popular, una de las romerías más antiguas de Villaviciosa.

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Salida de la procesión en Candanal. / Vicente Alonso

La fiesta arrancó con los gaiteros y la salida de los ramos hacia la iglesia. A mediodía se celebró la misa solemne cantada por el Coro San Roque de Lastres y, después, la procesión, con vecinos pequeños y mayores luciendo traje asturiano y acompañando a la Virgen del Carmen.