La Fundación Corripio Alonso falla sus dos primeros premios desde Villaviciosa y distingue a la Fundación Foro Jovellanos y Luis Fernández-Vega Sanz

La Fundación Corripio Alonso ya tiene los primeros galardonados de la historia de sus premios. Los jurados de las categorías de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades y de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica hicieron público este lunes su fallo, con el que arrancan unos reconocimientos de nueva creación que celebrarán su primera ceremonia de entrega el próximo 2 de octubre en el Teatro Riera de Villaviciosa y que están dotados con 25.000 euros en cada categoría.

En la categoría de Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, el jurado, presidido por la politóloga y experta en asuntos europeos Susana del Río Villar, acordó por unanimidad conceder el premio a la Fundación Foro Jovellanos, en reconocimiento a su "permanente labor enfocada en la investigación y difusión del pensamiento humanista ilustrado y la promoción de los valores cívicos".

Durante la lectura del fallo, Del Río destacó la trayectoria de la entidad, que "traspasa fronteras" y ha proyectado su influencia en Europa y América a partir de sus raíces asturianas. La presidenta del jurado subrayó además la vocación de estos nuevos galardones de convertirse en un referente para reconocer iniciativas comprometidas con el conocimiento y los valores cívicos, al tiempo que animó a investigadores, universidades y entidades a concurrir en futuras convocatorias.

El segundo de los fallos conocidos corresponde al Premio Corripio Alonso de Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica, cuyo jurado, presidido por la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, distinguió a Luis Fernández-Vega Sanz por su trayectoria empresarial e investigadora, de proyección internacional y profundamente vinculada a Asturias.

Valores

Calvo destacó que el oftalmólogo "conjuga como pocos" los dos valores que pretende reconocer esta categoría: el emprendimiento y la investigación científica. El jurado puso especialmente en valor que haya desarrollado una carrera científica de primer nivel internacional sin desvincularse de Asturias, donde ha impulsado proyectos empresariales y de innovación.

Los Premios Corripio Alonso nacen con el objetivo de reconocer la labor social, científica, cultural, económica y humana de personas y entidades vinculadas al territorio. En esta primera edición se convocan cuatro categorías: Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico; Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades; Emprendimiento, Investigación Científica y Técnica; y Bienestar Social y Deportes.

Noticias relacionadas

La Fundación encabezada por Pepín Corripio y su esposa Ana María Alonso, quienes encabezan en República Dominicana un grupo empresarial con casi 14.000 empleados, completará este mismo lunes los fallos correspondientes a las dos categorías restantes, completando así el palmarés de esta primera edición antes de la entrega oficial de los premios.