El premio ex aequo a Javier de Arroes y La Benéfica de Infiesto y la distinción a La Raitana completan el palmarés de los galardones de la Fundación Corripio Alonso

La primera edición de los Premios Corripio Alonso ya tiene completo su palmarés tras celebrar en la Casa de los Hevia la segunda tanda de reuniones de los jurados. El galardón de las Letras, las Artes y la Conservación del Patrimonio Histórico será compartido tras decidier el jurado concederlo ex aequo a Javier Díaz Fernández, conocido como Javier de Arroes, y a La Benéfica de Piloña, al considerar que ambas candidaturas representan "de manera ejemplar" el espíritu de esta categoría.

Según el fallo, la decisión responde a la "extraordinaria calidad y relevancia" de las candidaturas finalistas. En el caso de Javier de Arroes, se reconoce toda una vida dedicada a documentar y registrar el patrimonio cultural asturiano, una labor silenciosa que ha contribuido a preservar la memoria colectiva de la región. La Benéfica de Piloña, por su parte, recibe el galardón por su trabajo de recuperación del espacio rural a través de la actividad cultural, una iniciativa que el jurado destaca también por su capacidad para fortalecer la cohesión social y mantener vivo el tejido comunitario.

Por la izquierda, Andrés Álvarez, María Pilar García Cuetos, Pedro García Barreno y Elena de Lorenzo Álvarez, integrantes deljurado de Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico / Luján Palacios

En el ámbito social, el Premio Corripio Alonso al Bienestar Social y los Deportes ha recaído en la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana, en reconocimiento a una trayectoria iniciada en 1992 y dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El jurado ha valorado especialmente la amplitud de los servicios que presta la entidad, que acompaña a personas desde la infancia hasta la vejez, promoviendo su autonomía, el acceso al ocio, la integración comunitaria y la permanencia en el empleo. También ha querido destacar el firme compromiso de Raitana con el voluntariado, un rasgo que la Fundación Corripio Alonso considera esencial para construir una sociedad "más justa, más solidaria y más humana".

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Con estos dos últimos fallos queda completado el palmarés de la primera edición de unos galardones que nacen con vocación de continuidad y que celebrarán su ceremonia de entrega el próximo 2 de octubre en el Teatro Riera de Villaviciosa. Allí se reconocerá públicamente el trabajo de personas y entidades que, desde ámbitos muy distintos, comparten un mismo denominador común: contribuir al desarrollo cultural, científico y social de Asturias.