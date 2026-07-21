El Alcalde, sobre el reconocimiento para el Festival de la Manzana: "Era una deuda pendiente con Villaviciosa"

Celebración escanciando, por supuesto con sidra de Villaviciosa. Así se festejó este martes la noticia de la declaración del Festival de la Manzana como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Fue en la plaza del Ayuntamiento, con presencia, entre otros, del alcalde, Alejandro Vega, y del cronista oficial del municipio, Miguel González.

"Queremos agradecer al Gobierno de España que por fin se haya hecho este reconocimiento, y al Principado de Asturias su apoyo. Y sobre todo queremos acordarnos en este día, de los fundadores, de la primera comisión organizadora, a los que rendimos homenaje el año pasado, y a todos los agricultores, cosecheros, lagareros y en general, de nuestra cultura sidrera que desde Villaviciosa, han mantenido esta tradición", dijo el regidor.

Destacó que obtener esta declaración "era una deuda pendiente con Villaviciosa", pues "se tuvo en 1960 el primer festival agroalimentario de Asturias y no había visto reconocido hasta ahora su papel fundamental". "Hoy somos con más orgullo si cabe, Capital Manzanera de España, y sin duda, este reconocimiento oficial, nos ayudará para avanzar”, incidió el Alcalde.

La Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, anunció este martes la declaración el Festival de la Manzana de Villaviciosa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, "en reconocimiento a su trayectoria histórica, su singularidad, su arraigo social y su contribución a la promoción turística y cultural de España".

El Alcalde incidió en que con este logro culmina "el proceso administrativo que se inició por parte del actual gobierno local", con el acuerdo para hacer la solicitud de la declaración, adoptado en el Pleno municipal del 10 de octubre del año pasado, a las puertas del último Festival de la Manzana, el de 2025.

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El año pasado se celebró la XXXV edición del Festival de la Manzana en Villaviciosa, y siendo la primera edición que tenía lugar tras el reconocimiento de la UNESCO a la cultura sidrera, el Ayuntamiento impulsó un programa especial, que incluyó un homenaje a la figura y obra de los considerados fundadores del festival, y a sus colaboradores de la primera comisión organizadora y continuadores. Fue entonces cuando el Alcalde propuso al pleno la solicitud de la declaración del Festival como Fiesta de Interés Turístico Nacional.