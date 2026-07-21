Carmen Yepes triunfa en los "Atardeceres Musicales de Villaviciosa", que ofrecen nuevo concierto el 1 de agosto
La XXVIII edición se desarrolla en el teatro Riera bajo el título "Mark The Music"
Vicente Alonso
La Asociación Círculo Cultural de Valdediós sigue cosechando un gran éxito de público con el ciclo de "Atardeceres Musicales de Villaviciosa". La XXVIII edición, que lleva por título "Mark The Music", volvió a llenar el teatro Riera, que registró un lleno absoluto con más de 230 asistentes.
Con un concierto titulado “Un recorrido por la sonata”, la prestigiosa pianista Carmen Yepes ofreció un brillante recital donde interpretó reconocidas obras de Domenico Scarlatti (Sonatas K.247, K.115 y K.416), Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata K.332 en fa mayor) y Franz Schubert (Sonata póstuma D.959 en la mayor). Su actuación, precisa y expresiva, fue largamente aplaudida por los espectadores.
El ciclo continuará el sábado 1 de agosto con el tercer concierto del programa titulado “El imperio austro-húngaro”. Los intérpretes serán el cuarteto Ensemble 4.70 con Yuri Zhislin (violín), Natalia Lomeiko (violín) y David Roldán (viola).
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