El Festival de la Manzana de Villaviciosa ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Reconocemos el trabajo para preservar este patrimonio referente de la cultura sidrera"

El Festival de la Manzana de Villaviciosa ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional, "en reconocimiento a su trayectoria histórica, su singularidad, su arraigo social y su contribución a la promoción turística y cultural de España". Acaba de declararla como tal la Secretaría de Estado de Turismo, que destaca que se pone así en valor una celebración que, desde su creación en 1960, "ha contribuido a preservar y difundir el patrimonio vinculado al cultivo de la manzana, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más representativos del calendario festivo del Principado".

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, se ha referido a que "queremos reconocer el trabajo de generaciones de vecinos, productores e instituciones que han sabido preservar este patrimonio y convertirlo en uno de los grandes referentes de la cultura sidrera asturiana". El Festival se celebra con carácter bienal durante el mes de octubre, coincidiendo con la recolección de la manzana de sidra, momento de especial relevancia para la comarca de Villaviciosa y para el conjunto del sector sidrero asturiano.

Desde sus primeras ediciones, el Festival nació con el objetivo de promocionar la manzana asturiana, mejorar las técnicas de cultivo e impulsar el turismo. A lo largo de más de seis décadas ha mantenido una identidad propia basada en la combinación de actividades culturales, divulgativas, gastronómicas y profesionales relacionadas con el sector agroalimentario, incide Turismo.

Exposiciones pomológicas, ferias de maquinaria agrícola, jornadas técnicas, concursos y actividades de divulgación han contribuido a consolidarlo "como un referente para el sector y como un importante instrumento de promoción territorial". Con esta declaración, la Secretaría de Estado de Turismo "reconoce el valor de una fiesta que constituye un ejemplo de conservación y difusión del patrimonio cultural vinculado al medio rural y al sector agroalimentario, además de un importante recurso para la dinamización económica y turística del municipio y del Principado de Asturias".

Tal y como recuerda la secretaría de Estado de Turismo, el Festival de la Manzana de Villaviciosa se convierte en la undécima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Asturias y en la número 164 que recibe esta distinción en España.

Noticias relacionadas

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional distingue aquellas celebraciones "que acreditan una trayectoria consolidada, una especial relevancia desde el punto de vista turístico y cultural y una capacidad de atracción de visitantes más allá de su ámbito territorial, contribuyendo a reforzar la imagen de España como destino turístico diverso y de calidad".