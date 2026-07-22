Éxito internacional para la Banda de Música de Villaviciosa, que actuó en el desfile central de Disneyland París

Éxito internacional para la Banda de Música de Villaviciosa. La agrupación actuó este pasado martes en el desfile central de Disneyland París ante unos 25.000 espectadores, lo que ha llenado de orgullo a todo el concejo. "Felicito a la Banda de Música y a todos los participantes por representar a Villaviciosa y a Asturias", afirmó este miércoles el alcalde, Alejandro Vega.

La Banda de Música de Villaviciosa acudió a Francia con un grupo de 44 músicos, también alumnado de la Escuela de Música y veinte acompañantes, superando las 70 personas en la delegación maliayesa.

"Es la primera vez que la Banda de Villaviciosa participa en un evento de estas características. A Disneyland París no va quien quiere, ellos te tienen que invitar", señaló el director, José Antonio Fernández Fernández, quien agradeció el respaldo institucional y privado recibido para hacer viable el viaje.

La agrupación musical ha conseguido actuar en el desfile central de Disneyland París tras superar un complejo proceso internacional de selección audiovisual. La iniciativa se enmarca además en el proyecto "Villaviciosa suena en Europa", cuya presentación oficial tuvo lugar durante el pasado Concierto de Primavera celebrado en la Plaza de Obdulio Fernández, frente al Teatro Riera, dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Esta iniciativa se articula a través de la Asociación de Amigos de la Música de Villaviciosa, la Banda de Música y su Escuela de Educandos, con colaboración municipal, y plantea una dimensión tanto artística como pedagógica. El proyecto combina músicos en formación con intérpretes experimentados y adapta el trabajo de la agrupación al formato específico de desfile internacional.

Impacto mundial

El impacto mundial que tiene poder actuar en Disneyland París fue uno de los aspectos que destacó el regidor, así como Fernández. Según las estimaciones incluidas en la memoria, el complejo de Disneyland París recibe en esas fechas entre 50.000 y 55.000 visitantes diarios, mientras que el desfile central congrega simultáneamente entre 15.000 y 25.000 espectadores a lo largo del recorrido.

Noticias relacionadas

En ese sentido, el Alcalde defendió la inversión municipal en programación cultural y el apoyo a este tipo de actividades y proyectos. También subrayó la implicación de empresas privadas que "están aportando a la creación de riqueza en Villaviciosa y se comprometen además apoyando proyectos de nuestro concejo", dijo.