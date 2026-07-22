Montserrat Torrent, organista que ha cumplido 100 años, homenajeada en Villaviciosa, donde ofrecerá un concierto el 31 de julio

La Iglesia de Santa María de Valdediós será escenario de una nueva edición del Ciclo de Órgano de Villaviciosa, que alcanza su XV aniversario con una programación dedicada al talento femenino. Los conciertos son los viernes a las 20.30 horas, los días 24 y 31 de julio, y el 7 y 14 de agosto, y contarán con organistas de reconocido prestigio internacional.

Organizado por la Fundación José Cardín Fernández, el ciclo continúa consolidándose como una de las citas culturales más singulares del verano asturiano. Esta edición tiene un carácter especial. Bajo el lema de un "Ciclo en femenino", la programación rinde homenaje a la gran organista Montserrat Torrent, figura fundamental en la renovación del órgano en España y referente internacional de varias generaciones de intérpretes, que además acaba de cumplir cien años.

Montserrat Torrent nació en Barcelona el 17 de abril de 1926, es reconocida como “dama del órgano”, maestra de varias generaciones y la decana de este instrumento en España. Cuenta con una prestigiosa trayectoria y, entre otros premios y galardones, ha sido reconocida con el Premio Nacional de Música 2021, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.

El XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa reunirá a cuatro destacadas intérpretes de reconocido prestigio internacional, procedentes de Polonia, España y Japón, ofreciendo un recorrido musical que abarca desde el Renacimiento y el Barroco hasta la creación contemporánea.

Programa

El programa del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa comenzará el viernes 24 de julio con la actuación de la organista polaca Marta Misztal. La siguiente cita será el viernes 31 de julio, con el concierto de órgano de Montserrat Torrent.

El ciclo continuará el 7 de agosto con una propuesta de organistas españolas, que unirá voz y órgano, a cargo de la soprano Ruth Rosique y la organista Susana G. Lastra, quien además es la coordinadora del ciclo.

La última actuación tendrá lugar el viernes 14 de agosto y correrá a cargo de la organista japonesa Izumi Kando. Todos los conciertos comenzarán a las 20:30 horas.

Entradas y transporte

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la página web oficial de la Fundación José Cardín Fernández o en la sede de la Fundación José Cardín Fernández en Villaviciosa.

El servicio de autobús saldrá las 19.30 horas desde la explanada de entrada a Villaviciosa (entre la calle de la Oliva y el callejón de Ciaño Canto), facilitando así el acceso al público.

El Ciclo de Órgano de Villaviciosa nació en 2010 con el objetivo de dar a conocer y preservar el extraordinario órgano histórico de Valdediós, construido en 1713 por Alejandro Brache y restaurado por Gerhard Grenzing en 1985. Declarado Bien de Interés Cultural, es una pieza de gran relevancia.

Noticias relacionadas

Todos los conciertos de este ciclo son a beneficio del mantenimiento de este órgano histórico de Valdediós. En esta XV edición colaboran el Grupo El Gaitero, el Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Villaviciosa. Cuenta además con el apoyo del Gobierno del Principado.