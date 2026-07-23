El sector celebra el reconocimiento al Festival de la Manzana, que "refuerza el posicionamiento de la Comarca de la Sidra" como destino

La declaración del Festival de la Manzana como Fiesta de Interés Turístico Nacional refuerza el posicionamiento de Villaviciosa como referente en España y también el del conjunto del sector sidrero, para el que supone oportunidades de mayor promoción. En líneas generales, es la idea en la que coinciden desde los distintos ámbitos relacionados con esta emblemática cita maliayesa a la hora de valorar la relevancia de que haya obtenido este reconocimiento, cuya concesión anunció este martes la secretaría de Estado de Turismo.

«Supone un reconocimiento de gran importancia para el municipio y para Asturias, refuerza la posición como referente nacional de la manzana asturiana y de la cultura sidrera. Y para el sector representa una oportunidad para dar mayor visibilidad al trabajo de agricultores, productores y elaboradores», destaca Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias.

Incide García en que esta distinción también contribuye a «revalorizar las variedades tradicionales y el cultivo de la manzana asturiana» y en que el «reconocimiento puede impulsar el turismo agroalimentario y la conexión entre paisaje, agricultura, gastronomía y sidra».

«El gran reto es aprovechar esta declaración para que la manzana asturiana tenga un protagonismo aún mayor. No se reconoce solo una fiesta, sino toda una cultura y una cadena de valor que comienza en la pumarada asturiana», reflexionó.

Preservar la tradición

Esta valoración es compartida en el conjunto del sector sidrero. Tino Cortina, de Sidra Cortina, explica que el reconocimiento tiene muchas vertientes. Por un lado, «es un atractivo económico más para Villaviciosa, pues está claro que siempre va a repercutir positivamente en los ingresos del comercio y la hostelería». Pero, por supuesto, es asimismo muy importante para seguir trabajando en la conservación de la tradición como Capital Manzanera de España. «Atesoramos y tenemos la obligación de proteger la cultura sidrera. Y esto digamos que institucionalmente nos coloca un peldaño más arriba», señaló Cortina.

Como villaviciosino manifiesta su «satisfacción» por la declaración Francisco Martínez, del llagar El Gobernador, que produce con manzana propia de sus pumaradas. Llevan presentes en el Festival de la Manzana desde 1994 y son activos colaboradores de este evento que «nos gusta muchísimo, le tenemos un gran cariño».

Destacando que se trata de una cita magnífica, con muchos aspectos destacados, positivos y que atraen a gran número de visitantes, Martínez opina que el evento todavía tienen potencial para desarrollarse, organizando actividades de ocio paralelas que le sigan haciendo crecer en la línea de otros grandes festivales del mundo.

"Una de las mejores noticias"

Por su parte, Miguel Ángel Naredo, responsable del servicio de turismo de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, afirma que la declaración del Festival de la Manzana como Fiesta de Interés Turístico Nacional «es una de las mejores noticias de los últimos años».

Destaca que en la Comarca de la Sidra, como destino que se promociona en común, se cuenta ya con dos fiestas con este reconocimiento. Ya se tenía el del Festival de la Sidra de Nava, y ahora se suma el del Festival de la Manzana.

«Todo eso nos convierte en el epicentro de la cultura sidrera, del turismo sidrero, no solamente de nuestra región, sino de toda España. Se refuerza ese concepto y esa línea de trabajo en la que llevamos décadas trabajando, que es que nuestra imagen de marca sea la sidra y la manzana como elementos identitarios de nuestro destino»; añade.

También celebró la concesión de la distinción la Asociación de Comerciantes, Autónomos y Servicios de Villaviciosa (Acosevi). Desde el colectivo incidieron en su satisfacción por la declaración: «Es un importante reclamo más a la hora de visitar Villaviciosa y de ponerla en el mapa. Además, su celebración en octubre nos ayuda a alargar la temporada estival, con lo que ello implica en términos de impacto económico».

«La manzana nos une, de hecho, nuestro logo es una manzana, y su industria tiene un importante peso en la localidad. Entre nuestros asociados se encuentran empresas manufactureras, sidrerías o tiendas de alimentación en las que la manzana tiene un peso muy importante», concluyeron desde el colectivo maliayés.