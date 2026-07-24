Diez años de cerámica creativa: la feria de Villaviciosa se celebra este fin de semana en el Parque Ballina
La cita, sábado y domingo, puede visitarse en horario de 11.00 a 20.00 horas
La Feria de cerámica creativa de Villaviciosa cumple una década de vida y regresa al Parque Ballina, que la acogerá los días 25 y 26 de julio. En el evento, organizado por el Ayuntamiento, participan nueve talleres de Asturias, Galicia, Madrid y Euskadi y contará con la colaboración de la Asociación de Ceramistas de Asturias.
El horario de apertura de la cita es de 11.00 a 20.00 horas en un momento de consolidación de la feria como una referencia del verano en Villaviciosa, donde se abre un escaparate de la cerámica contemporánea de autor.
Desde sus inicios, "la feria ha apostado por un modelo basado en la calidad, reuniendo a talleres que trabajan con creatividad y oficio para ofrecer piezas únicas", destaca el Ayuntamiento.
Los talleres participantes son: Charo Cimas (Villaviciosa), Nieves Alonso (Siero), Manuel Figueras (Galicia), Taller de Casa del Barro (Madrid), Cerámica Bula (Bilbao), Vicen Sanz (Gijón), María Begoña Vega Morán (Siero), Eva Conde Cerámica (Llanera) y Maider Arte Cerámica (Siero).
La feria coincide, un año más, con la ya consolidada Feria de los Frutos Rojos y Arándanos, una combinación que se ha convertido en un importante atractivo para vecinos y visitantes, al unir artesanía, gastronomía y tradición en una misma jornada.
Como actividad complementaria, el domingo 26 de julio, a las 16:00 horas, se celebrará un taller infantil de cerámica impartido por Eva Conde, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años. La participación es gratuita hasta completar aforo. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en la Oficina de Turismo de Villaviciosa, llamando al 985 891 759 o a través del correo electrónico talleresinfantiles@ayto-villaviciosa.org.
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