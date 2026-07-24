Folklore turco, madrileño y autóctono para la gran cita anual de "Aires de Asturias" en Villaviciosa

El histórico grupo "Villaviciosa Aires de Asturias" organiza este sábado, a partir de las 20.00 horas, una nueva edición del Festival Folklórico Internacional Memorial Luis Alonso, que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa. En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al Teatro Riera.

El cartel reunirá al grupo anfitrión junto al Ballet ARA de Madrid y al Anadolu University Folklore Research Center, de Turquía. La presentación del festival correrá a cargo de Ramón Villa.

El Ballet ARA de Madrid, fundado en la década de los ochenta y dirigido por Carmina Villar, centra su actividad en la investigación, conservación y difusión del folclore español. Su repertorio abarca danzas de distintas comunidades autónomas y la formación ha participado en festivales nacionales e internacionales.

La representación internacional llegará de la mano del Anadolu University Folklore Research Center, perteneciente a la Universidad de Anadolu, en Eskişehir (Turquía). Creado en 1980 para preservar y difundir las danzas tradicionales de Anatolia, el grupo ha representado a Turquía en festivales celebrados en numerosos países de Europa y América, consolidándose como una de las formaciones universitarias de referencia en la divulgación del patrimonio folclórico turco.

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El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y de Sidra El Gaitero. La entrada será libre.