El reto de la mecanización del cultivo para garantizar la rentabilidad de las plantaciones centra la jornada técnica del Festival del Arándano de Villaviciosa

La mecanización del cultivo y, especialmente, de la recolección de los frutos rojos centró este viernes la Jornada Técnica con la que comenzó el Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias en Villaviciosa. Productores, investigadores y empresas analizaron los principales desafíos de un sector en expansión y coincidieron en señalar que la incorporación de nuevas tecnologías será decisiva para garantizar la rentabilidad de las explotaciones ante la creciente dificultad para encontrar mano de obra. La cita, celebrada en el Ateneo Obrero y organizada por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) y el Ayuntamiento, reunió a profesionales de distintas comunidades autónomas y se consolidó como uno de los principales foros técnicos dedicados al cultivo de los berries en España.

El acto fue inaugurado por el alcalde, Alejandro Vega, y la jefa del Departamento de Investigación y Servicios Tecnológicos del Serida, Carmen Díaz Monforte, quienes dieron paso a un programa orientado a acercar a los productores las principales innovaciones que están transformando el sector. El bloque dedicado a la mecanización del cultivo y de la recolección fue uno de los que mayor interés despertó entre los asistentes. La organización destacó que este tipo de tecnología se perfila como una herramienta estratégica para responder a la escasez de mano de obra durante las campañas de recogida, reducir costes, incrementar la eficiencia de las explotaciones y mantener al mismo tiempo los estándares de calidad exigidos por el mercado. La mecanizacións se ve como uno de los grandes retos para asegurar la competitividad futura del cultivo del arándano y del resto de frutos rojos.

Mercado competitivo

La primera de las ponencias corrió a cargo de Jorge Duarte, asesor internacional y director ejecutivo de Hortitool Consulting, que repasó la evolución experimentada por el sector en Portugal y analizó las tendencias que marcarán los próximos años en la producción europea de berries, un mercado cada vez más competitivo y tecnificado. La jornada continuó con la intervención de la ingeniera agrónoma Judith Peña Reeves, que profundizó en la importancia de la microbiología del suelo. Durante su exposición, explicó el papel que desempeñan los microorganismos beneficiosos en la fertilidad del terreno, la nutrición de las plantas y la mejora de la sostenibilidad de los sistemas de producción, aspectos que adquieren cada vez mayor relevancia para reducir el uso de insumos y mejorar la productividad. Posteriormente, Leonardo Juárez y Miguel Ángel Hijano, de la empresa colaboradora The Grower, presentaron distintas estrategias de bioestimulación ecológica aplicadas al cultivo de frutos rojos, mostrando cómo determinados tratamientos permiten favorecer el desarrollo de las plantas y mejorar su respuesta frente a situaciones de estrés.

El programa concluyó con la intervención de Beatriz Pérez Díaz, responsable de Villa Melba, que abordó el potencial de la transformación agroalimentaria como vía para generar valor añadido. Durante su ponencia expuso las oportunidades que ofrece la elaboración de mermeladas, conservas, zumos y otros productos derivados para diversificar la actividad de las explotaciones y aumentar la rentabilidad de la producción.

Innovación y conocimiento

Además de la mecanización, la jornada puso de manifiesto la creciente importancia que adquieren la innovación tecnológica, la investigación y la transferencia de conocimiento para un sector que continúa aumentando su peso dentro de la agricultura asturiana y nacional. Las sesiones sirvieron también para favorecer el intercambio de experiencias entre productores, investigadores y empresas especializadas. La organización destacó el elevado nivel de participación registrado y el interés mostrado por los asistentes, lo que refuerza el papel de esta jornada como una de las principales citas técnicas del sector de los frutos rojos en España.

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Tras esta apertura dirigida a los profesionales, el festival ofrece este fin de semana un programa orientado al público general. Más de treinta expositores participarán en el Mercado del Arándano y Frutos Rojos, al que se sumarán el concurso de postres, actividades infantiles, degustaciones gastronómicas y los premios de calidad.