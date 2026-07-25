Bullicio y mucho ambiente en el Festival del Arándano y Frutos Rojos de Villaviciosa: "Cada vez son más apreciados y consumidos"

Bullicio y ambiente festivo en el Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias, que se celebra en Villaviciosa, donde este sábado se ha inaugurado el mercado, con 30 expositores que han puesto a la venta arándanos, frambuesas, grosellas, moras, fresas o productos elaborados a partir de estas delicias naturales, como mermeladas, zumos, batidos, licores, tartas, quesos, helados o bombones, entre otros.

"Este mercado está muy bien, refleja la evolución del campo asturiano y el interés por productos naturales y muy ricos”, apuntaban María Capó y Jaume Riera, visitantes de Mallorca. En parecidos términos se expresaban Ana Llorente y Royo Sánchez, de La Rioja, pero que han llegado a vivir y son ahora nuevos vecinos de Villaviciosa.

"Asturias tiene un potencial enorme en la producción de pequeños frutos, que cada vez son más apreciados y consumidos" afirmaban los riojanos, que se marcharon cargados de plantas de arándanos y de frutos rojos.

La inauguración del mercado, en el parque Ballina, contó con la presencia del alcalde, Alejandro Vega, al que acompañaron la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, Juan Cofiño, presidente de la Junta General, y María del Carmen Oliván, directora del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida).

"Celebramos la undécima edición. Hace diez años algunos nos tachaban de locos o de atrevidos por hacer este festival. Incluso hubo críticas por parte del Partido Popular, como suele hacer habitualmente. Pero hoy podemos hacer ya un balance extraordinario de este festival", dijo el alcalde, Alejandro Vega, que aprovechó la ocasión para reiterar el agradecimiento a los gobiernos de España y de Asturias por la reciente declaración de otra cita, la del Festival de la Manzana, como Fiesta de Interés Nacional.

Nacidos de la innovación

Vega destacó que ambos festivales, el de los frutos rojos y el de la manzana, "se asemejan muchísimo" en lo que fueron sus inicios, pues ambos nacieron desde la innovación. "El Festival de la Manzana fue moderno en el año 1960. Y el Festival del Arándano y Frutos Rojos también fue innovador, salió de una colaboración del sector privado, del sector productor, de un centro de investigación como es el Serida, y de la colaboración de las instituciones, el Ayuntamiento y también todas las instituciones, como el Principado, que nos apoyan", comentó el regidor.

A su juicio, por todo ello, "es un buen ejemplo de que hay vida en el medio rural, que se puede salir adelante entre las dificultades, que los productores venden cada vez más aquí, tanto en este festival como luego durante todo el año, que todos los años hay innovación en producción, productos nuevos, como helados, en repostería, que se implica el sector del comercio y de la hostelería", valoró Vega.

Incidió también en que cada vez más visitantes descubren los frutos rojos en Asturias y todos sus derivados gracias a esta iniciativa. "Estamos ante el único festival de esta naturaleza en España, y uno de los únicos de Europa, y eso se ha hecho en Villaviciosa, como se hizo hace tantísimos años el Festival de la Manzana. Y nos ayuda también a dar pasos, estamos pensando en otras iniciativas similares que nos puedan hacer apoyar al sector y también al turístico, que necesita actividades durante todo el año para seguir creciendo", concluyó.

Entre las principales novedades de esta edición del Festival del Arándano y Frutos Rojos de Villaviciosa destaca la celebración del I Concurso de Postres, organizado junto al Gremio de Artesanos Confiteros del Principado, con categorías profesional y amateur.

La jornada de contó también con propuestas gastronómicas de la Cofradía de Amigos de les Fabes, que durante todo el fin de semana ofrece maridajes entre la legumbre y los frutos rojos mediante demostraciones y degustaciones. También volvió "Endulzando la Villa", con elaboraciones especiales en pastelerías, cafeterías y heladerías del concejo. Además destaca la Feria Infantil del Arándano, espectáculos familiares como "Locomotion", de la compañía Higiénico Papel, y "Pasen y Vean", del mago Carlos Adriano. Este último repite este domingo con su espectáculo "Magia Divertida". Vuelve a estar presente en esta cita festiva el tren turístico solidario de Raitana, cuya recaudación se destina íntegramente a la entidad.

Exposición del Serida

Además, la programación incluye la exposición del Serida sobre variedades de frutos rojos, visitas guiadas a la plantación de Sodeavi, recorridos por el casco histórico de Villaviciosa, la "Ruleta del Arándano" y diversas exposiciones culturales. Villaviciosa acoge asimismo otras citas destacables este fin de semana.

Este sábado se celebra el XXXII Festival Folclórico Internacional de Villaviciosa en la plaza del Ayuntamiento, organizado y con participación del Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias, que contó con las agrupaciones Anadolu University Folklore Research Center de Turquía, y Ara de Madrid que reunieron a centenares de asistentes.

De forma paralela, el parque Ballina acoge la X Feria Nacional de Cerámica Creativa, con artesanos de Asturias, Madrid, Euskadi y Galicia, en colaboración con la Agrupación de Ceramistas de Asturies. La última jornada del festival, este domingo, comienza con la apertura del mercado del arándano y frutos rojos.

El programa prevé la charla de la nutricionista Belén Miralles sobre los beneficios de los frutos rojos para la salud. Hay preparadas además actividades como "Al son del Arándano", con las actuaciones musicales de Los Juanes y Fran Juesas, a las 13.30 y a las 18:30 horas, respectivamente.

También este domingo, en el stand de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado, se ofrecerá a las 12.30 horas una degustación de verdines con frutos rojos. Se reconocerá también a los mejores productores, con la entrega, a las 13.00 horas, de los galardones que distinguen al Mejor Arándano de Asturias, la Mejor Plantación y Mejor Plantación Ecológica, premios que cuentan con apoyo de Caja Rural y COPAE.

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Además, continúan también este domingo la Feria Infantil del Arándano, el Tren Turístico Solidario, la Ruleta del Arándano, las visitas guiadas, la exposición del Serida, "Endulzando la Villa" y la X Feria Nacional de Cerámica Creativa, poniendo el broche final a un festival que vuelve a convertir a Villaviciosa en la capital nacional de los frutos rojos.