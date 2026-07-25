Estabilizado un incendio forestal en Quintes (Villaviciosa) tras un importante dispositivo de extinción
Las llamas afectaron a una zona de fuerte pendiente, con abundante maleza y eucalipto, situada entre la iglesia y Río España
J. A. O.
Un incendio forestal obligó este sábado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias en Quintes (Villaviciosa), coincidiendo con la celebración de las fiestas de Santa Ana. El aviso al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se recibió a las 14.20 horas, alertando de un fuego declarado en una zona situada entre la iglesia de Quintes y Río España.
Las llamas afectaron a un área de fuerte pendiente, con abundante maleza y eucalipto, circunstancias que dificultaron las labores de extinción. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Villaviciosa y Piloña, además de una empresa forestal. En la intervención también participó inicialmente la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo.
Gracias a la actuación de los medios desplazados, con apoyo aéreo, el incendio quedó estabilizado durante la tarde. Los efectivos continuaron trabajando sobre el terreno para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones del fuego.
Por el momento, no han trascendido ni la superficie afectada ni el origen del incendio.
El suceso coincidió con la jornada las fiestas de Santa Ana de Quintes, una de las celebraciones con mayor arraigo del verano en esa zona maliayesa, que reúne cada año a numerosos vecinos y visitantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La generación de 1976 se reúne en Villaviciosa: 108 amigos se reencuentran para celebrar su 50 cumpleaños
- El refugio gastronómico de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo pesquero considerado de los más bonitos de España donde comer es un placer
- Blanca Romero ya tiene su casa asturiana con piscina en un pueblo de menos de 400 habitantes que visitaron los Reyes en 2023: 'Aquí metí casi todos los ingresos que tuve
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Montserrat Torrent, organista que ha cumplido 100 años, homenajeada en Villaviciosa, donde ofrecerá un concierto el 31 de julio
- La Fundación Corripio Alonso falla sus dos primeros premios desde Villaviciosa y distingue a la Fundación Foro Jovellanos y Luis Fernández-Vega Sanz
- Éxito internacional para la Banda de Música de Villaviciosa, que actuó en el desfile central de Disneyland París
- En Villaviciosa todos reman con España: 'Se puede ganar, están jugando bien