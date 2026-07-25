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Estabilizado un incendio forestal en Quintes (Villaviciosa) tras un importante dispositivo de extinción

Las llamas afectaron a una zona de fuerte pendiente, con abundante maleza y eucalipto, situada entre la iglesia y Río España

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio.

Un helicóptero durante las labores de extinción de un incendio.

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J. A. O.

Villaviciosa

Un incendio forestal obligó este sábado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias en Quintes (Villaviciosa), coincidiendo con la celebración de las fiestas de Santa Ana. El aviso al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se recibió a las 14.20 horas, alertando de un fuego declarado en una zona situada entre la iglesia de Quintes y Río España.

Las llamas afectaron a un área de fuerte pendiente, con abundante maleza y eucalipto, circunstancias que dificultaron las labores de extinción. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Villaviciosa y Piloña, además de una empresa forestal. En la intervención también participó inicialmente la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo.

Gracias a la actuación de los medios desplazados, con apoyo aéreo, el incendio quedó estabilizado durante la tarde. Los efectivos continuaron trabajando sobre el terreno para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones del fuego.

Por el momento, no han trascendido ni la superficie afectada ni el origen del incendio.

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El suceso coincidió con la jornada las fiestas de Santa Ana de Quintes, una de las celebraciones con mayor arraigo del verano en esa zona maliayesa, que reúne cada año a numerosos vecinos y visitantes.

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