La polaca Marta Misztal abre con un rotundo éxito y lleno total el XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa

La iglesia de Santa María de Valdediós registró este viernes un lleno absoluto en el concierto inaugural del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa, organizado por la Fundación José Cardín Fernández bajo la dirección artística de la maliayesa Susana G. Lastra. La encargada de abrir la programación fue la organista polaca Marta Misztal, que ofreció un recital centrado en el repertorio barroco y en la obra de cinco compositoras.

La decimoquinta edición del ciclo tiene este año un marcado carácter femenino. Bajo el lema "Ciclo en femenino", la programación pone el foco tanto en las intérpretes como en las creadoras y rinde homenaje a Montserrat Torrent, considerada la gran decana del órgano en España, coincidiendo con las celebraciones que se desarrollan en todo el país con motivo de su centenario.

El programa interpretado por Misztal permitió además apreciar todas las posibilidades sonoras del órgano histórico de 1713 conservado en Santa María de Valdediós, uno de los principales valores patrimoniales del ciclo y un instrumento de referencia dentro del patrimonio organístico asturiano.

Clausura

La programación continuará el 31 de este mes de julio con la actuación de la organista andaluza Pilar Cabrera. El 7 de agosto llegará el turno del dúo integrado por la soprano andaluza Ruth Rosique y la organista asturiana Susana G. Lastra, mientras que la clausura, prevista para el 14 de agosto, correrá a cargo de la organista y compositora japonesa Izumi Kando.

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Con quince ediciones a sus espaldas, el Ciclo de Órgano de Villaviciosa se ha consolidado como una de las principales citas estivales dedicadas a este instrumento en Asturias, reuniendo cada verano a intérpretes de reconocido prestigio internacional en el marco monumental de Valdediós.