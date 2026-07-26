Hevia se suma por sorpresa al Festival Folclórico de Villaviciosa, que despidió con homenaje a Juan Jurado, su histórico presentador

La aparición por sorpresa del gaitero José Ángel Hevia fue uno de los momentos más especiales del Festival Folclórico Internacional Memorial Luis Alonso, celebrado este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa. El músico, cuya presencia no figuraba en el programa, se incorporó al escenario para interpretar el Pericote junto al grupo Villaviciosa Aires de Asturias, una actuación que despertó una larga ovación entre el numeroso público asistente y puso el broche a una velada dedicada al folclore asturiano e internacional.

La noche dejó además otro de sus momentos más emotivos con la despedida de Juan Jurado como presentador del festival, una responsabilidad que había desempeñado durante años. El anuncio de su relevo sorprendió a los asistentes y dio paso a un homenaje organizado por Villaviciosa Aires de Asturias en reconocimiento a su trayectoria y a su estrecha vinculación con el Memorial Luis Alonso.

La directora de la agrupación, Elena Pérez Piñera, le hizo entrega de la Gaita de Plata, la máxima distinción que concede el colectivo. A continuación, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, le entregó el escudo del Ayuntamiento. Ambos dedicaron palabras de agradecimiento a Juan Jurado por su compromiso con el festival y por la labor desarrollada durante años al frente de la presentación del certamen.

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La edición de este año reunió sobre el escenario al grupo anfitrión, al Ballet ARA de Madrid y al Anadolu University Folklore Research Center, de Turquía, que ofrecieron un recorrido por las tradiciones musicales y de danza de sus respectivos territorios. El encuentro volvió a convertir Villaviciosa en un punto de referencia para el folclore, en una edición que quedará marcada por la inesperada presencia de Hevia y por el reconocimiento a una de las personas que más ha contribuido a dar voz al festival durante las últimas décadas.