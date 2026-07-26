Villaviciosa corona a un arándano de Santa Eulalia de Oscos como el mejor de Asturias de este año

El mejor arándano del Principado se cultiva este año en Santa Eulalia de Oscos. La explotación Asturias Best Berries, ubicada en El Ventoso, obtuvo el principal galardón del XI Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias, celebrado en Villaviciosa. El premio fue recogido por Francisco Villalibre en un acto presidido por el alcalde maliayés, Alejandro Vega. El otro gran protagonista del certamen fue Arándanos El Cierrón, de Fuentes (Villaviciosa). La explotación, representada por Adrián García Villar, logró un doble reconocimiento al imponerse en las categorías de mejor plantación y mejor plantación ecológica, confirmando el destacado nivel de las explotaciones maliayesas dedicadas a este cultivo.

Los galardonados recibieron un diploma conmemorativo y un trofeo concedido por el Ayuntamiento. Los premios contaron con el patrocinio de Caja Rural -que aportó 400 euros para el ganador del mejor arándano y 200 euros para la mejor plantación, así como del Consejo de Producción Agraria Ecológica del Principado (COPAE), que dotó con 200 euros a la mejor plantación ecológica.

La entrega de los galardones puso el broche a una undécima edición del Festival del Arándano y Frutos Rojos de Asturias que volvió a confirmarse como una de las citas de referencia del sector en España. Durante tres jornadas, miles de visitantes recorrieron el recinto instalado en el parque Ballina, donde 30 expositores, la mayor participación registrada desde el nacimiento del certamen, ofrecieron arándanos, frambuesas, moras, grosellas y fresas, además de una amplia gama de productos elaborados, tales como mermeladas, zumos, batidos, licores, quesos, helados, bombones, tartas y otros derivados.

Programa

El festival volvió a combinar el carácter comercial con la divulgación, la gastronomía y las actividades familiares. El programa incluyó jornadas técnicas organizadas por el Serida, conferencias especializadas, demostraciones culinarias, degustaciones, talleres, espectáculos infantiles, actuaciones musicales y el tren turístico solidario de Raitana, configurando una oferta continua que mantuvo una elevada afluencia de público durante todo el fin de semana.

El alcalde, Alejandro Vega, realizó un balance muy positivo del certamen y aseguró que esta ha sido «una de las mejores ediciones» desde su creación. El regidor destacó la gran respuesta del público, el elevado volumen de ventas registrado por los productores y la satisfacción expresada por los expositores. «Los productores están satisfechos y nosotros muy orgullosos de un producto tan bueno y de tanta calidad», afirmó, al tiempo que agradeció la implicación de productores, patrocinadores, entidades colaboradoras, voluntarios y organización.

Concurso

Una de las principales novedades de esta edición fue el primer Concurso de Postres de Arándano y Frutos Rojos. En la categoría amateur, el primer premio fue para Toñi Sánchez Moreno, de Villaviciosa; el segundo para Carolina Villar Sosa-Dias, de Amandi, y el tercero para Olga Piñera Sierra, de Avilés. En la categoría profesional, el jurado concedió el galardón a la Pastelería Las Violetas (Oviedo).

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La programación del festival volvió a completarse con dos citas que reforzaron el atractivo cultural del fin de semana. La Feria Nacional de Cerámica Creativa reunió a destacados artesanos llegados de distintos puntos de España, mientras que el Festival Folclórico Internacional Memorial Luis Alonso congregó en la plaza del Ayuntamiento al grupo anfitrión Villaviciosa Aires de Asturias, al Ballet ARA, de Madrid, y al Anadolu University Folklore Research Center, de Turquía. La actuación por sorpresa del gaitero José Ángel Hevia, interpretando el Pericote junto a la agrupación maliayesa, y el homenaje tributado a Juan Jurado tras años como presentador del festival se convirtieron en dos de los momentos más emotivos y aplaudidos de un evento con una gran raigambre en la programación estival de la Villa.