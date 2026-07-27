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San Justo "ye mucho": la parroquia maliayesa disfruta a tope de las fiestas de Santiago

El programa de este lunes incluye una misa por los difuntos de la parroquia, la comida de los mayores de 65 años, una fiesta infantil con cañón de espuma y la cena campestre.

La procesión de Santiago.

La procesión de Santiago.

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Vicente Alonso

Villaviciosa

San Justo presume de que «ye mucho» y el ambiente de sus fiestas de Santiago Les Vieyes es buena prueba de ello. Esta parroquia maliayesa celebra cinco días de festejos con un programa que combina tradición, música y participación popular.

Las celebraciones mantienen el espíritu de las clásicas fiestas de prau, con procesiones, verbenas, juegos, parrilladas y actuaciones como las de José de Rico, Panorama City y Grupo Tekila, que convierten cada jornada en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Este domingo se celebró el «día grande» en honor de Santiago. Los actos comenzaron con la salida del ramu desde la carpa hasta la capilla del santo, acompañado por la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero. A continuación, se ofició la misa solemne, presidida por el párroco José Manuel Fueyo.

Durante la celebración, el sacerdote tuvo un emocionado recuerdo para Angelita Rea, vecina muy vinculada a estas fiestas y fallecida este mes. «Era una buena mujer, con una sensibilidad especial para escribir sobre la vida en los libros de las fiestas de San Justo y en un medio local. Siempre defendió las tradiciones del pueblo y estuvo dispuesta a ayudar en la parroquia. Nos deja un gran recuerdo que queremos mantener», expresó Fueyo.

Procesión

Tras la eucaristía se celebraron la procesión, acompañada por una gran descarga de voladores, y la tradicional subasta del ramu. Como novedad de esta edición, vecinos y visitantes disfrutaron de un «tardeo» amenizado por Marta Pérez, participante de Operación Triunfo y La Voz, además de un campeonato de tute que repartió numerosos premios.

Este lunes las celebraciones continuarán desde las 13.00 horas con una misa por los difuntos de la parroquia y la comida de los jubilados mayores de 65 años. A las 18.00 horas tendrá lugar la fiesta infantil con cañón de espuma, que dará paso a la ya tradicional cena campestre.

El martes se pondrá el broche a las fiestas con una gran parrillada popular, a partir de las 21.30 horas, seguida de una verbena amenizada por el Grupo Tekila y Luku Deejay.

Las celebraciones comenzaron el viernes con una primera gran verbena protagonizada por Luku Deejay, José de Rico y el Grupo Los Keys. El sábado hubo un triangular de fútbol, juegos infantiles y una segunda verbena con Panorama City.

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La Comisión de Fiestas de San Justo agradece el apoyo de empresas y vecinos para poner en marcha el programa.

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