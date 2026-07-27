Villaviciosa celebra este miércoles la II Fiesta del Verano para las personas mayores con un concierto de Mina Longo

Villaviciosa celebrará este miércoles 29 de julio, a partir de las 18.30 horas en la plaza del Ayuntamiento, la II Fiesta del Verano para las personas mayores, una iniciativa organizada por la concejalía de Servicios Sociales que regresa tras la buena acogida de su primera edición el pasado año. El acto central será un concierto de Mina Longo y su orquesta, con un repertorio especialmente pensado para el público de mayor edad.

La actividad forma parte del programa municipal de envejecimiento activo y saludable y de las acciones dirigidas a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores. El objetivo es ofrecer un espacio de convivencia, ocio y música adaptado a sus preferencias, facilitando además la participación de quienes encuentran mayores dificultades para acceder a este tipo de propuestas.

Tras el éxito de la edición inaugural, el equipo de gobierno decidió consolidar la iniciativa e incluirla nuevamente en los presupuestos municipales de 2026. La actividad ha sido organizada por la concejalía de Servicios Sociales en coordinación con las principales asociaciones de mayores del concejo: el Hogar del Pensionista Maliayo, Cuídome-Cuídame, la Asociación de Mayores Les Mariñes y la Asociación de Mayores La Pumarada. También colaboran el voluntariado de Cruz Roja y Cáritas, entidades que desarrollan durante todo el año programas de acompañamiento y apoyo a personas mayores y dependientes.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada será la participación de residentes de las tres residencias de mayores del concejo: la Residencia Municipal Nuestra Señora del Portal, la Residencia Colegio San Francisco y la Residencia de la Fundación Villar Somonte, en Amandi. Todos ellos dispondrán de un espacio y plazas reservadas para facilitar su asistencia al concierto.

El repertorio de Mina Longo estará integrado por canciones muy populares entre las generaciones de mayor edad, con el propósito de recuperar recuerdos, favorecer la participación y ofrecer una tarde de entretenimiento y convivencia a través de la música.

Noticias relacionadas

La asistencia será libre y gratuita para el público en general. No obstante, la organización reservará un número de sillas para las personas mayores procedentes de las residencias. Asimismo, dado que el concierto se celebrará al aire libre, el Ayuntamiento recomienda acudir con gorra o sombrero para protegerse del sol.