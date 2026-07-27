Villaviciosa refuerza su apoyo a la zona rural con una nueva convocatoria de ayudas para obras vecinales

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a financiar obras de mantenimiento de bienes y servicios de interés vecinal en la zona rural, una línea dotada con 40.000 euros que podrán solicitar las asociaciones vecinales y comunidades de aguas hasta el próximo 11 de agosto. Desde su creación en 2016, este programa municipal ha permitido movilizar casi 400.000 euros para respaldar actuaciones impulsadas mediante colaboración vecinal y sextaferias en los pueblos del concejo.

La convocatoria fue publicada el pasado 14 de julio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, tras el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 6 de julio. Las ayudas están dirigidas a asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y a comunidades de usuarios de agua, que deberán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Objetivo

Villaviciosa se mantiene como uno de los pocos concejos asturianos que cuentan con una línea específica de subvenciones para este tipo de actuaciones comunitarias. El programa fue impulsado en 2016 y desde entonces ha servido para financiar decenas de proyectos destinados a conservar y mejorar infraestructuras básicas en la zona rural, reforzando la colaboración vecinal para mantener servicios esenciales.

Las subvenciones forman parte de la línea de "Medioambiente y apoyo a servicios de interés vecinal" del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones 2024-2026 y tienen como objetivo contribuir a sufragar obras de conservación y mantenimiento de caminos, redes de captación y abastecimiento de agua, depósitos, sistemas de potabilización, elementos etnográficos y otras infraestructuras ejecutadas mediante el tradicional sistema de sextaferias.

En la convocatoria de 2025 fueron beneficiarias 21 entidades. Doce comunidades de agua recibieron ayudas por un importe conjunto de 35.207,33 euros para mejorar captaciones, depósitos, bombas de impulsión, redes de distribución y sistemas de potabilización en las parroquias de Camoca, Arroes, Cazanes, Castiellu La Marina, Celada, Amandi, San Martín de Vallés, Tornón, Breceña y Valdebárcena.

Proyectos

El resto de la dotación presupuestaria permitió financiar proyectos promovidos por asociaciones vecinales de Careñes y Villaverde, Argüeru, Quintueles, Llugás, San Martín de Vallés, Coru, San Martín del Mar, Amandi y Miravalles. Las actuaciones se centraron principalmente en la limpieza y conservación de caminos secundarios, la recuperación de sendas y fuentes, el mantenimiento de locales sociales y sus entornos, así como la mejora del mobiliario urbano.

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El programa se financia con cargo al presupuesto municipal de 2026, El alcalde, Alejandro Vega, defendió la continuidad de esta línea de subvenciones y destacó que "sacamos de nuevo este programa de apoyo a las asociaciones de vecinos de la zona rural y de las comunidades de agua, que hacen un gran esfuerzo por mantener la vida en los pueblos, aportando su colaboración". El regidor recordó que esta iniciativa se puso en marcha con la llegada del actual equipo de gobierno en 2016 y añadió que el Ayuntamiento seguirá impulsándola "a pesar del voto en contra del PP y su socia, que se les llena la boca de hablar de apoyar a la zona rural y luego votan en contra de todo lo que hacemos".