El Festival del Arándano se consolida con récords de venta y participación: "No estábamos equivocados cuando apostamos por esta iniciativa", destaca Alejandro Vega

El Festival del Arándano y los Frutos Rojos logró este fin de semana en Villaviciosa el mejor balance comercial desde su creación hace once años. Los productores vendieron alrededor de 1.500 kilos de arándanos, otros 250 de fresas y 450 más de quesos en un certamen que reunió a 33 productores de Asturias, Galicia, León y Huesca. La cita demostró que ya se encuentra plenamente consolidada y el récord de ventas viene a confirmar su crecimiento y la gran capacidad que tiene para atraer a productores y consumidores.

Los datos de ventas y la alta afluencia de visitantes explican que alcalde maliayés, Alejandro Vega, haga un balance de lo más positivo del festival. "Desde el Gobierno local estamos muy satisfechos de haber logrado sacar adelante este evento y queremos agradecer a todas las personas, entidades y colaboradores que lo han hecho posible", afirma el regidor, que en esas misma línea destaca que "también nos alegra que los productores tengan una ocasión para promocionarse y vender sus productos porque, con ello, se promociona la marca Villaviciosa". A su juicio, se trata de un sello local que cada vez se encuentra "más asociado a productos de calidad, desde nuestra sidra hasta la gran variedad de productos agroalimentarios que ofrece el concejo. Para el Alcalde, el resultado obtenido este fin de semana demuestra que la apuesta realizada por el Ayuntamiento hace once años fue acertada. "No estábamos equivocados cuando apostamos por esta iniciativa", señaló Vega, quien recordó que la iniciativa "recibió críticas del PP en sus inicios y ahora también corren para hacerse la foto".

El festival maliayés dejó claro potencial de los frutos rojos para campo asturiano. Los miles de visitantes que se acercaron a la Villa pudieron adquirir arándanos frescos, fresas y una extensa gama de productos transformados elaborados por los propios productores. Entre ellos figuraban mermeladas –incluidas variedades elaboradas con azúcar de caña ecológico–, vinagres de arándano y frambuesa, sal de arándanos, miel, regalices, frutas deshidratadas de arándano y kiwi, chocolates, licores, savia de abedul con arándanos, plantas de arándano, además de quesos, batidos, helados y otros productos lácteos. La oferta se completó con smoothies, granizados, flashes de zumo de arándano sin azúcar y una variada selección de postres elaborados con frutos rojos.

El festival sirvió igualmente para reconocer el trabajo de los productores. El premio al mejor Arándano de Asturias fue para la marca Asturias Best Berries, de Santa Eulalia de Oscos, mientras que El Cierrón, de Villaviciosa, obtuvo los galardones a las mejores plantaciones en la categoría generales y en la ecológica.

La gastronomía tuvo un espacio destacado con el I Concurso de Postres con Arándanos y Frutos Rojos. En la categoría de particulares, el primer premio fue para Toñi Sánchez, el segundo para Carolina Villar y el tercero para Olga Piñera Sierra. En profesional, el primer premio fue para Pastelería Las Violetas (Oviedo).

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Con este balance, el Festival del Arándano y los Frutos Rojos reafirma el objetivo con el que nació hace once años: ofrecer un escaparate de promoción para los productores, favorecer la comercialización de sus productos y contribuir a reforzar la imagen de Villaviciosa como un territorio vinculado a la calidad agroalimentaria. El récord de ventas supone el mejor indicador de la consolidación de un certamen que continúa creciendo y ampliando su capacidad de atracción tanto para los propios productores como para los visitantes.