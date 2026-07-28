La situación actual del estuario maliayés y sus retos, a debate en una jornada organizada por Protejamos Nuestra Ría

La preocupante situación del estuario de Villaviciosa volverá a situarse en el centro del debate público el próximo 6 de agosto, con la celebración de la jornada «La ría: el declive silencioso», organizada por la asociación Protejamos Nuestra Ría en el Teatro Riera. El encuentro, que comenzará a las 19.30 horas, reunirá a especialistas, periodistas y vecinos para abordar la evolución histórica de los porreos y analizar los principales retos de conservación de uno de los espacios naturales más singulares de Asturias.

El acto será presentado por Laura Bermejo de la Flor, productora del programa Hora 25 de la Cadena Ser, y Daniel Arribas Escandón, periodista de El País.

La primera intervención correrá a cargo del doctor en Biología por la Universidad de Oviedo Carlos Nores Quesada, que ofrecerá la conferencia «Una breve historia de los porreos de Villaviciosa». El investigador repasará el origen y la evolución de estos terrenos ganados al mar, un elemento inseparable del paisaje y de la actividad tradicional del estuario maliayés, cuya conservación ha cobrado especial relevancia en los últimos años.

La jornada incluirá además la proyección de nueve vídeos con testimonios de personas vinculadas al estuario desde diferentes ámbitos. En ellos participan el ornitólogo Gonzalo Gil Madrazo; el director de Valle, Ballina y Fernández, Ricardo Cabeza; los porreros Vicente Campa, Francisco Llera, Ángel Álvarez, Francisco Martínez, Héctor García Loredo, María Luz Caveda, José Luis Fernández y Manuel Amandi; el cronista oficial de Villaviciosa, Miguel González Pereda; el integrante de Protejamos Nuestra Ría Fernando Alonso, y el presidente de Cubera, Ángel Valle.

El cierre del acto corresponderá a Ignacio Alonso L. Iñarra, de Protejamos Nuestra Ría, que expondrá un balance de la situación actual del estuario. Según el programa difundido por la organización, su intervención abordará cuestiones como la gestión de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, el funcionamiento del Foro de Participación, la calidad de las aguas, la contaminación que afecta a los moluscos, los vertidos procedentes del túnel de la autopista, el estado de varios porreos, la senda de El Puntal y las alegaciones presentadas al nuevo Plan General de Ordenación.

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Con esta iniciativa, la asociación pretende abrir un espacio de reflexión y divulgación sobre el presente y el futuro del estuario maliayés, un enclave de alto valor ecológico cuya conservación continúa siendo objeto de debate entre administraciones, investigadores, usuarios y colectivos ciudadanos.