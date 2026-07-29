Homenaje a una gran figura de la medicina española: Villaviciosa nombrará Hijo Predilecto a título póstumo al doctor José Pando y Valle en el centenario de su muerte

El Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa abordará este jueves la solicitud para el nombramiento, a título póstumo, del doctor José Pando y Valle (1860-1926) como Hijo Predilecto del concejo, una de las máximsa distinciones honoríficas municipales. El reconocimiento coincide con el cumplimiento del centenario de la muerte de uno de los maliayeses más ilustres de la historia y de una de las personalidades más relevantes de la medicina española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Nacido en Villaviciosa en 1860, Pando y Valle cursó el bachillerato en Oviedo y se licenció en Medicina en la Universidad de Valladolid. Tras especializarse en enfermedades del aparato respiratorio, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Madrid, donde alcanzó un extraordinario prestigio tanto por su labor asistencial como por las responsabilidades institucionales que desempeñó.

Su nombre quedó ligado para siempre a la organización moderna de la profesión médica en España. Fue fundador del Colegio de Médicos de Madrid y uno de los principales impulsores de la implantación de los colegios oficiales en el conjunto del país. También promovió el Colegio de Huérfanos Príncipe de Asturias, creado para proteger a las familias de los facultativos y considerado el antecedente de la actual Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial.

A lo largo de su trayectoria ocupó igualmente importantes responsabilidades públicas. Fue director del Instituto Cow Pox, dedicado a la vacunación antivariólica; dirigió la Sanidad Marítima y el Instituto Agrícola Alfonso XII y ejerció como consejero médico de la Cruz Roja Española, consolidando una trayectoria que le situó entre las figuras más influyentes de la sanidad española de su época.

Villaviciosa reconoció ya su figura cuando el médico aún vivía. En 1922, cuatro años antes de su fallecimiento, la villa inauguró un monumento con su busto en los Jardines de Santa Clara, un homenaje poco habitual por haberse tributado en vida. Además, la casa donde nació conserva una placa conmemorativa y una calle del casco urbano lleva su nombre, testimonio del vínculo permanente entre el facultativo y su localidad natal.

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El nombramiento como Hijo Predilecto viene ahora a completar ese reconocimiento institucional. El concejo volverá a poner en valor la figura de un maliayés cuya contribución resultó decisiva para la modernización de la medicina española y cuya trayectoria trascendió con creces el ámbito asturiano.