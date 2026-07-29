Mina Longo y su orquesta animan una multitudinaria fiesta estival de los mayores de Villaviciosa: "Cantamos, bailamos y disfrutamos a tope"

La cantante Mina Longo, acompañada de su orquesta, reunió este miércoles a una multitud en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa, donde la segunda edición de la fiesta de verano de las personas mayores convirtió el centro de la localidad en una pista de baile al aire libre. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Servicios Sociales, busca fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.

La celebración forma parte del programa municipal dirigido a favorecer la participación social de las personas mayores. Desde el Ayuntamiento explican que la fiesta pretende ofrecer "una actividad de animación y música en verano, adaptada a sus gustos y que facilite el acceso y disfrute de quienes tienen especiales dificultades para ello".

La jornada contó con la colaboración del Hogar del Pensionista Maliayo, Cuídome-Cuídame, la Asociación de Mayores Les Mariñes, la Asociación de Mayores La Pumarada, así como del voluntariado de Cruz Roja y Cáritas. Gracias a esta coordinación pudieron asistir usuarios de las tres residencias del concejo: la Residencia Municipal Nuestra Señora del Portal, la Residencia Colegio San Francisco y la Residencia Fundación Villar Somonte, que dispusieron de espacios y asientos reservados para facilitar su participación.

Repertorio

Sobre el escenario, Mina Longo y su orquesta interpretaron un repertorio especialmente pensado para el público asistente, con canciones muy populares que marcaron la juventud de distintas generaciones y que invitaron a cantar y bailar desde los primeros compases.

El ambiente festivo se mantuvo durante toda la tarde. Muchos participantes destacaron el carácter entrañable del encuentro y resumieron la experiencia asegurando que «fueron unas horas muy divertidas, en las que cantamos y bailamos disfrutando a tope de una actividad llena de alegría y escuchando canciones guapas que nos trajeron buenos recuerdos y emoción».

La buena acogida de esta segunda edición consolida una actividad que el Ayuntamiento incorporó el pasado año a su programación estival como herramienta para promover el bienestar, favorecer las relaciones sociales y ofrecer un espacio de ocio adaptado a las personas mayores del concejo.

El alcalde, Alejandro Vega, y la edil Lorena Villar entregaron n detalle a los voluntarios y a Mina Longo.

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