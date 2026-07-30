Doble cita musical para este viernes en Villaviciosa: la Banda de Música toca tras su éxito en París y la organista Pilar Cabrera ofrece un recital en Valdediós

Villaviciosa vivirá este viernes una intensa jornada cultural con dos de las principales propuestas musicales de la programación estival. La Banda de Música regresará a los escenarios del concejo tras su reciente participación en Disneyland Paris, mientras que la iglesia de Santa María de Valdediós acogerá una nueva cita del consolidado XV Ciclo de Órgano, con un recital de la organista Pilar Cabrera.

La primera actuación tendrá lugar a las 18.30 horas en la pérgola del parque Ballina, donde la formación dirigida por José Antonio Fernández Fernández ofrecerá el concierto "Suena la Banda". La cita tendrá un significado especial al tratarse de la primera actuación pública de la agrupación tras su viaje a la capital francesa, donde representó a Villaviciosa con una actuación en Disneyland Paris. El concierto servirá para reencontrarse con el público maliayés y compartir la experiencia vivida por los músicos en uno de los parques temáticos más visitados del mundo.

La jornada continuará a las 20.30 horas en la iglesia de Santa María de Valdediós con un nuevo recital del XV Ciclo de Órgano, organizado por la Fundación José Cardín Fernández. En esta ocasión, será la Pilar Cabrera la encargada de protagonizar el concierto, con un programa que propone un recorrido por varios siglos de música europea.

El recital se abrirá con las "Danzas Renacentistas" de Tielman Susato, para continuar con composiciones de Jan Pieterszoon Sweelinck, George Berg, John Travers, Georg Friedrich Händel, John Stanley y Johann Sebastian Bach. La segunda parte incluirá el "Tiento partido de tiple" del compositor granadino Juan-Alfonso García, antes de dar paso a dos obras de Joan Baptista Cabanilles, la "Toccata de mano izquierda. 5º tono" y los "Pasacalles", concluyendo el recital con el "Fandango" de Domenico Scarlatti.

El ciclo mantiene la filosofía con la que nació hace ya quince años: ofrecer conciertos en un ambiente de recogimiento y penumbra, acorde con la espiritualidad de Santa María de Valdediós, para que el público pueda disfrutar plenamente de la belleza del templo y del sonido del órgano barroco. La programación concede un protagonismo especial al repertorio barroco, aunque se abre a compositores y estilos que abarcan desde la música medieval hasta la creación contemporánea, reivindicando la vigencia de un instrumento para el que continúa escribiéndose música en la actualidad.

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El XV Ciclo de Órgano está organizado por la Fundación José Cardín Fernández, con subvención del Principado de Asturias, y cuenta con la colaboración del Grupo El Gaitero, el Ayuntamiento de Villaviciosa y el Arzobispado de Oviedo, que cede la iglesia de Santa María de Valdediós para la celebración de los conciertos.