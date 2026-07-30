Las fiestas del Portal de Villaviciosa ya tienen cartel: Pablo Maojo firma una obra que homenajea al Camino de Santiago, Mino Cerezo y Rubio Camín

El artista maliayés Pablo Maojo Acebedo es el autor del cartel anunciador de las fiestas de Nuestra Señora del Portal, que se celebrarán en Villaviciosa del 11 al 16 de septiembre. La obra rinde homenaje al Camino de Santiago y recuerda a dos figuras vinculadas al arte y al concejo: el misionero y pintor Mino Cerezo Barredo, fallecido este año, y el artista Joaquín Rubio Camín.

Maojo repite como cartelista del Portal casi dos décadas después de realizar el de 2007. En esta ocasión, sitúa como elemento central la venera jacobea, símbolo del Camino de Santiago, bajo la que aparecen sus características letras anunciando Les Fiestes del Portal. El cartel incorpora referencias a la muralla medieval y a los hórreos de Villaviciosa.

Valdediós

El artista dedica la obra a Maximino "Mino" Cerezo Barredo (1932-2026), sacerdote, misionero y pintor nacido en Villaviciosa, recordando que fue el autor del cartel del Portal de 1947, cuando apenas tenía 15 años. También homenajea a Joaquín Rubio Camín, uno de sus referentes, por su vinculación con Valdediós, el Camino de Santiago y el núcleo de Santi, en la parroquia de Puelles.

En palabras del propio Maojo, el cartel es "el protagonista es el camino a Santiago dedicado a Mino Cerezo", e incluye además "un guiño" a Rubio Camín. El artista explica que las letras del cartel fueron recortadas junto al río Cachón, en Zahara de los Atunes, y viajaron hasta Asturias "por la Ruta de la Plata", en una pequeña peregrinación simbólica. También evoca el verso de Antonio Machado, «Caminante no hay camino, se hace camino al andar», y un recuerdo familiar ligado a su bisabuelo.

En el acto participaron, además de Maojo, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega; la presidenta de la Asociación Amigos de la Danza del Portal y Hermana Mayor de la Portalina, Lumi Fernández, acompañada por el secretario de la entidad, Vicente Álvarez; el párroco de la villa, Celestino Riesgo; el presidente y el tesorero de la Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Portal, Eloy Sevares y Miguel Méndez, respectivamente; la directora de la Danza Prima, Ana González; el director de la Banda de Música de Villaviciosa y de la Coral Capilla de la Torre, José Antonio Fernández, y el concejal José Antonio Fernández.

Exposición

Alejandro Vega anunció durante la presentación de la obra de Maojo que el Ayuntamiento expondrá en las dependencias de la Casa Consistorial los carteles originales de las fiestas del Portal que se conservan en el archivo municipal.

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