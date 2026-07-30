Villaviciosa convierte la actividad forestal en una herramienta contra los incendios con una inversión de 130.000 euros

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha puesto en marcha una nueva estrategia municipal de prevención de incendios forestales que pretende aprovechar la intensa actividad forestal del concejo como un instrumento para mejorar la protección del territorio. El plan incorpora nuevas condiciones a los aprovechamientos forestales, entre ellas la retirada obligatoria de los residuos de las cortas para su valorización como biomasa y la restauración de las vías de saca utilizadas durante los trabajos, con el objetivo de mantenerlas operativas para tareas de vigilancia y extinción.

La iniciativa forma parte del desarrollo del Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales, aprobado en 2024, que convirtió a Villaviciosa en el primer concejo asturiano en dotarse de este instrumento de planificación.

El gobierno local considera prioritaria la prevención por el peso que tiene el sector forestal en la economía del municipio y por la proximidad existente entre numerosas masas de producción forestal, especialmente de eucalipto, y los núcleos de población y viviendas dispersas.

Villaviciosa figura entre los municipios con mayor actividad forestal de Asturias. Cada año se realizan numerosos aprovechamientos que generan empleo e ingresos en el medio rural. La estrategia municipal no plantea restricciones a esta actividad, sino que busca convertirla en un aliado para reducir el riesgo de incendios y mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Para ello, el Ayuntamiento ha encargado al Servicio Forestal Municipal la elaboración de un documento técnico que servirá de base para implantar este nuevo modelo de gestión preventiva. La intención es incorporar medidas que aprovechen la propia dinámica de los trabajos forestales para mejorar progresivamente la accesibilidad al monte y reducir la carga de combustible vegetal.

Entre las principales novedades figura la gestión de los restos vegetales generados tras las cortas, favoreciendo su retirada para aprovechamiento energético como biomasa y evitando que permanezcan en el monte incrementando el combustible disponible. Además, todas las pistas y trochas utilizadas durante los trabajos deberán quedar restituidas en condiciones adecuadas para facilitar futuras labores de vigilancia, prevención y apoyo a la extinción de incendios, ampliando esta exigencia también a los caminos no públicos.

Desde el Ayuntamiento subrayan que muchas de estas prácticas ya son habituales entre las principales empresas del sector forestal. El objetivo ahora es consolidarlas, homogeneizarlas y extenderlas al conjunto de los aprovechamientos que se realizan en el concejo.

En una primera fase, estas condiciones se incorporarán mediante criterios técnicos incluidos en las resoluciones municipales relacionadas con las autorizaciones forestales. Posteriormente, una vez evaluados los resultados, el Consistorio estudiará su incorporación al futuro Plan General de Ordenación Urbana y a la actualización del propio Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales.

La nueva estrategia se completa con otras actuaciones previstas para 2026, entre ellas la ampliación de la red de hidrantes rurales iniciada el pasado año. En conjunto, el Ayuntamiento destinará cerca de 130.000 euros a medidas de prevención de incendios forestales durante este ejercicio.

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El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, destacó que «con todas estas actuaciones, el Ayuntamiento de Villaviciosa consolida una estrategia basada en la planificación, la prevención y la colaboración con el sector forestal y la población rural. El objetivo es construir un territorio más seguro y resiliente, donde la gestión forestal y la prevención de incendios avancen de forma conjunta, convirtiendo una de las principales actividades económicas del concejo en un aliado para la protección del paisaje y de las personas».