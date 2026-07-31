La Banda de Música de Villaviciosa triunfa en casa tras su éxito en Disneyland París

El parque Ballina se llenó de música este viernes con «Suena la Banda», el concierto de verano de la Banda de Música de Villaviciosa, que reunió a cerca de doscientas personas y sirvió además como reencuentro de la formación con el público maliayés tras su reciente actuación en Disneyland París.

La cita arrancó con los 30 músicos desfilando por el parque antes de llegar a la Pérgola, que presentó una gran entrada. Ya bajo la dirección de José Antonio Fernández, la Banda desplegó un programa pensado para todos los públicos, con obras clásicas y contemporáneas, bandas sonoras, música tradicional y composiciones de diferentes estilos y épocas. Los aplausos fueron constantes durante una actuación organizada por la propia agrupación en colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa.

El concierto llegaba apenas diez días después de una de las experiencias más singulares vividas por la formación. El pasado 21 de julio, la Banda de Música de Villaviciosa participó en el desfile-concierto de Disneyland París, después de superar un proceso internacional de selección mediante evaluación audiovisual.

Su director, José Antonio Fernández, recordó ante el público la experiencia vivida en Francia y agradeció la implicación de músicos y directiva para hacer posible el viaje. «La Banda regresa de Disneyland París con una experiencia única, llena de momentos inolvidables que ninguno de nosotros podrá olvidar jamás», señaló.

Fernández reconoció la dificultad de resumir lo vivido durante aquella actuación. «Ha sido una experiencia difícil de describir con palabras, pero con una comunión perfecta entre la agrupación, sus músicos y el apoyo de la directiva», afirmó sobre una participación que permitió a la formación maliayesa actuar en «uno de los escenarios más mágicos del mundo».

El director tuvo también palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Villaviciosa, el Principado de Asturias y las empresas colaboradoras, cuyo respaldo contribuyó a hacer posible el desplazamiento a París.

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Diez días después, la Banda cambió Disneyland por el parque Ballina y volvió a tocar ante los suyos. «Suena la Banda» convirtió el parque en el escenario del regreso a casa de una agrupación que suma con su actuación en París uno de los episodios más destacados de su trayectoria.