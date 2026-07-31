El Pleno de Villaviciosa da el visto bueno al nombramiento del doctor José Pando y Valle como hijo predilecto del concejo

El Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa aprobó este jueves en una sesión extraordinaria la propuesta de la asociación Cubera para nombrar, a título póstumo, al doctor José Pando y Valle (1860-1926) como Hijo Predilecto del concejo. El acuerdo coincide con el centenario del fallecimiento del médico maliayés, considerado una de las figuras más relevantes de la medicina española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La Corporación dio así luz verde al expediente de concesión de esta distinción honorífica, con la que el municipio reconoce la trayectoria y la contribución de quien fue fundador del Colegio de Médicos de Madrid y uno de los principales impulsores de la organización de la profesión médica en España.

Nacido en Villaviciosa en 1860, José Pando y Valle cursó el bachillerato en Oviedo y se licenció en Medicina en la Universidad de Valladolid. Tras especializarse en enfermedades del aparato respiratorio, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Madrid, donde alcanzó un extraordinario prestigio tanto por su labor asistencial como por las responsabilidades institucionales que desempeñó.

Colegio de Huérfanos

Su nombre quedó ligado para siempre a la organización moderna de la profesión médica en España. Fue uno de los principales impulsores de la implantación de los colegios oficiales en el conjunto del país y también promovió el Colegio de Huérfanos Príncipe de Asturias, creado para proteger a las familias de los facultativos y considerado el antecedente de la actual Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial.

A lo largo de su trayectoria ocupó igualmente importantes responsabilidades públicas. Fue director del Instituto Cow Pox, dedicado a la vacunación antivariólica; dirigió la Sanidad Marítima y el Instituto Agrícola Alfonso XII y ejerció como consejero médico de la Cruz Roja Española, consolidando una trayectoria que le situó entre las figuras más influyentes de la sanidad española de su época.

Villaviciosa reconoció ya su figura cuando el médico aún vivía. En 1922, cuatro años antes de su fallecimiento, se inauguró un monumento con su busto en los Jardines de Santa Clara. Además, la casa donde nació conserva una placa conmemorativa y una calle del casco urbano lleva su nombre, testimonio del vínculo permanente entre el facultativo y su localidad natal.

Noticias relacionadas

Previamente a esta sesión extraordinaria, el Pleno había celebrado una sesión ordinaria en la que aprobó diversos asuntos de gestión municipal. Entre ellos figuran una modificación de crédito para financiar inversiones financieramente sostenibles, la prórroga de la cesión de uso de las antiguas escuelas de Careñes y Villaverde, la autorización para la enajenación de varios aprovechamientos maderables en el cordal de Peón, la subsanación de omisiones y errores de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, la modificación del régimen de dietas de los órganos colegiados y el reglamento de uso de la sala municipal de estudios.