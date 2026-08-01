El órgano de la iglesia de Valdediós revive la tradición europea en un concierto memorable de Pilar Cabrera

La iglesia del monasterio de Valdediós volvió a llenarse este viernes para el segundo concierto del XV Ciclo de Órgano de Villaviciosa, organizado por la Fundación José Cardín Fernández. La organista andaluza Pilar Cabrera fue la protagonista de una velada que llevó al público por cinco siglos de música europea, desde el repertorio del XVI hasta composiciones contemporáneas.

Cabrera, concertista con una amplia trayectoria, ofreció un variado recorrido por el repertorio organístico europeo, aprovechando las posibilidades del instrumento de Valdediós. El público siguió además de cerca su interpretación gracias a la gran pantalla instalada en la iglesia, que permite observar el trabajo de las manos y los pies de la organista durante el concierto.

Esta decimoquinta edición está dedicada a Montserrat Torrent, considerada una de las grandes figuras del órgano español, coincidiendo con el año de su centenario. El homenaje sirve de hilo conductor a una programación protagonizada por intérpretes femeninas y que reúne en Valdediós a músicas de diferentes procedencias.

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El ciclo tendrá su próxima cita el viernes 7 de agosto, a las 20.30 horas, con el dúo formado por la soprano andaluza Ruth Rosique y la organista maliayesa Susana Lastra. La programación concluirá el 14 de agosto con la actuación de la japonesa Izumi Kando, que cerrará la decimoquinta edición del ciclo.