El concurso de ganado de las fiestas del Portal de Villavociosa será virtual por las restricciones sanitarias

El tradicional concurso de ganado de las fiestas del Portal de Villaviciosa no desaparecerá este año del programa festivo de Villaviciosa. Aunque las restricciones sanitarias impiden su celebración presencial, el Ayuntamiento ha decidido mantener uno de los actos con mayor tradición de las fiestas patronales mediante un formato virtual. La alternativa ya ha sido trasladada a los representantes del sector ganadero y, según el alcalde, Alejandro Vega Riego, ha sido bien recibida por el sector.

La decisión llega después de que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria prorrogara hasta el próximo 31 de octubre las medidas cautelares frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). La resolución mantiene suspendidas en toda Asturias las ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino, lo que hace inviable la celebración del tradicional concurso en su formato habitual.

Reuniones

Lejos de renunciar a una de las jornadas más simbólicas de las fiestas, el Consistorio ha optado por adaptar el certamen. Según explicó Vega, durante las últimas semanas se han mantenido varias reuniones con los representantes de los ganaderos para analizar las distintas posibilidades y buscar una fórmula que permitiera conservar la cita.

El concurso, que tradicionalmente se celebra el miércoles del Portal, Día del Conceyu, constituye desde hace décadas uno de los principales escaparates de la cabaña ganadera maliayesa y un reconocimiento al trabajo de las explotaciones del municipio. Precisamente ese carácter es el que el Ayuntamiento pretende preservar con la nueva fórmula.

"Esfuerzo"

El Alcalde sostiene que el objetivo es «mantener el homenaje al esfuerzo y al trabajo del sector ganadero», aunque ello obligue a cambiar por completo el desarrollo del certamen. La organización supondrá un esfuerzo añadido, ya que la participación se articulará mediante vídeos o transmisiones a a través de internet, sustituyendo así la tradicional exhibición de animales en el recinto ferial.

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Las fiestas patronales de El Portal se celebrarán del 11 al 16 de septiembre. El programa oficial será presentado en los próximos días en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón. Lo que ya se conoce es el cartel oficial, obra del artista maliayés Pablo Maojo Acebedo. La música volverá a ocupar un lugar protagonista en las fiestas, con un cartel en el que figuran Panorama City, Tekila, Assia, Waikass, Cañón o La Última Legión, entre otras formaciones.