"Fue un constructor silencioso de instituciones": Villaviciosa reivindica el legado del doctor José Pando en su nombramiento como Hijo Predilecto del concejo

"Fue uno de esos constructores silenciosos de instituciones". Con esa definición resumió Indalecio Gil la figura del doctor José Pando y Valle durante el acto en el que Villaviciosa hizo oficial este domingo su nombramiento como Hijo Predilecto a título póstumo. El reconocimiento distingue a quien ya fue considerado por sus contemporáneos, como recuerda la inscripción del busto en su memoria de los jardines de Santa Clara, "apóstol de la clase médica española e hijo ilustre de esta villa". El teatro Riera acogió una ceremonia solemne con del que el concejo abrió los actos centrales del centenario del fallecimiento del fundador y primer secretario del Colegio de Médicos de Madrid, impulsor de la organización colegial en toda España y precursor de iniciativas de salud pública y protección social. Por todo ello, Pando y Valle está considerado una de las figuras más relevantes de la medicina española de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El acto institucional, conducido por el presidente de l Asociación Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera), Ángel Valle, reunió a autoridades, representantes del ámbito sanitario, vecinos y varios descendientes del homenajeado. Valle defendió la necesidad de aprovechar el centenario para recuperar la memoria del doctor Pando y anunció que el próximo número de la revista de la asociación, de inminente publicación, está dedicado íntegramente a su figura e incluye un extenso estudio elaborado por Indalecio Gil.

"Hito de la protección social"

Fue precisamente Indalecio Gil quien ofreció un perfil biográfico del homenajeado durante el acto institucional. Definió a Pando como "un hombre excepcional, humilde y discreto", cuya mayor aportación fue comprender antes que muchos de sus contemporáneos que "la medicina debía organizarse". Recordó que fue fundador y primer secretario del Colegio de Médicos de Madrid y situó entre sus principales realizaciones la creación del Colegio de Huérfanos Príncipe de Asturias, al que calificó como "un hito de la protección social" por garantizar alojamiento, formación y atención a los hijos de galenos fallecidos.

También destacó Gil que, desde el punto de vista médico, Pando y Valle fue "un adelantado a su tiempo" por su decidida defensa de la vacunación sistemática y de la medicina preventiva en una España castigada por las epidemias. Recordó además su labor en la Sanidad Marítima, el Instituto Cow Pox, la Cruz Roja Española y el Instituto Agrícola Alfonso XII, así como su relación con figuras como Santiago Ramón y Cajal, Jaime Ferrán, Federico Rubio y Ángel Pulido. "Su memoria merece ser recuperada", concluyó, reivindicando una trayectoria marcada por el servicio, el compromiso y la visión de futuro.

Por su lado, el alcalde maliayés, Alejandro Vega, agradeció a Cubera haber impulsado una conmemoración que evitó que "una fecha tan importante pasara como una más" y definió al homenajeado como "una personalidad extraordinaria" y "una persona de primera relevancia histórica que merece ser recordada por su tierra natal". Además, aseguró sentirse "orgulloso, como alcalde, de resaltar su figura y su obra" y defendió que "en estos tiempos de mediocridad, la figura del doctor merece ser destacada" porque "es un buen ejemplo". Vega dstacó que, con motivo del centenario, se ha procedido a la restauración de las placas de la casa natal del médico en el Ancho y del busto situado en los jardines de Santa Clara. El acto concluyó con la intervención del doctor Pedro García Barreno, secretario de la Real Academia Española, quien situó a José Pando y Valle en el contexto de la generación de profesionales que impulsó la modernización de la medicina española entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Muestra filatélica

La jornada continuó con la inauguración de la exposición filatélica nacional "La atención sanitaria en el correo postal", instalada en la Oficina de Turismo con sede en la Casa de los Hevia. La muestra, a cargo el Grupo Filatélico El Texu de Gijón, e vitrinas y fue presentada por su presidente, Luis Rollán Infiesta, quien agradeció la colaboración del Ayuntamiento y destacó la labor de Eugenio Herrero para reunir las colecciones expuestas. Este mismo lunes, a las 11.00 horas, se procederá a la presentación del sello conmemorativo, mientras que el miércoles, a las 18.00 horas, se celebrará una visita guiada a la muestra.

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Los actos concluyeron en los jardines de Santa Clara con una ofrenda floral ante el busto del homenajeado. Para la ocasión se rememoró uno de los momentos más simbólicos de la inauguración del monumento, celebrada durante las fiestas del Portal de 1922 en la plaza del Ancho, cuando la niña Leonor Mieres recitó los mismos versos que un niño leyó en aqulla solemn ocasión de hace más de un siglo.