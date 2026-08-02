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Lleno total en el teatro Riera de Villaviciosa para los Atardeceres Musicales: éxito del Ensemble 4.70

El próximo día 8 tendrá lugar el concierto "Cuerda, madera y metal", con Bartolomé Mayor (fagot), Paula García (flauta) y David Roldán (viola)

Un momento del recital.

Un momento del recital. / V. Alonso

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Vicente Alonso

Villaviciosa

La Asociación Círculo Cultural de Valdediós mantuvo el respaldo del público en una nueva edición del ciclo Atardeceres Musicales de Villaviciosa, que se celebra bajo el lema "Mark The Music". El teatro Riera registró este sábado un nuevo lleno, con cerca de 200 asistentes, en el segundo concierto de la programación.

La velada, dedicada al "Imperio austrohúngaro", estuvo protagonizada por el Ensemble 4.70, formado por Yuri Zhislin y Natalia Lomeiko, al violín, y David Roldán, a la viola. Interpretó un programa integrado por el Trío en re menor, de Alessandro Rolla; el Terzetto en do mayor, de Antonín Dvořák; y la Serenade, de Zoltán Kodály, en una actuación que fue recibida con una prolongada ovación por el público.

El ciclo continuará el próximo 8 de agosto con el concierto "Cuerda, madera y metal", que reunirá a Bartolomé Mayor (fagot), Paula García (flauta) y David Roldán (viola). El repertorio incluirá composiciones de Georg Philipp Telemann, Franz Anton Hoffmeister, François Devienne, Ernst Krenek y Malcolm Arnold.

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Los conciertos se celebran a las 20.00 horas en el teatro Riera. La entrada es gratuita y puede recogerse desde una hora antes del inicio, hasta completar el aforo.

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