Oles hace memoria de la Asturias rural y "ejemplar" con su animado mercáu tradicional

Un viaje de lo más realista a la memoria de la Asturias rural. Eso es lo que ofrece este fin de semana el Mercáu Tradicional de Oles a los cientos de personas que se acercan a esta localidad de Villaviciosa para conocer de forma lúdica las raíces y costumbres de la región, con especial atención a las gastronómicas. La cita está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y es uno de los principales apoyos en los que descansa una posible candidatura de Oles al premio "Pueblo ejemplar" de Asturias que defendieron tanto el pregonero, Silverio Toyos, como el alcalde, Alejandro Vega.

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El mercáu abrió sus puertas a mediodía del sábado, para dar paso a una amplia programación de actividades para todas las edades, con puestos de artesanía, música tradicional, talleres, propuestas de gastronomía local o demostraciones de oficios populares. La inauguración contó con la presencia de autoridades y el tradicional corte de cinta, seguido del pregón. En el acto estuvieron presentes Alejandro Vega y varios concejales, así como el presidente de la Asociación de Festejos de Oles, Lucas Alonso. El Alcalde dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el trabajo de la comisión y de los vecinos en la organización del evento, que, según dijo, "es ya uno de los principales mercados artesanos y agroalimentarios de Villaviciosa y todo un referente en Asturias". Vega Añadió que el Ayuntamiento seguirá respaldando la iniciativa, ya que "que conserva la esencia de siempre y cada año incorpora novedades para los visitantes".

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Por su lado, Lucas Alonso Tuero, destacó que "trabajamos para que el mercáu mejore cada año, con el compromiso de mantener la identidad y el legado de las tradiciones y la cultura asturiana".

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El pregonero, Silverio Toyos Tuero, nacido en Oles, es un reconocido ganadero asturiano e impulsor de la Ganadería Reto y de diversas iniciativas de desarrollo social. En su discurso rindió un "emotivo homenaje a quienes hicieron grande nuestro pueblo con su trabajo, esfuerzo y dedicación, transmitiendo un legado que hoy sigue vivo en las nuevas generaciones". Asimismo, reivindicó la memoria, las tradiciones y el futuro del medio rural, defendiendo que "hay que seguir apoyando las iniciativas que mantienen vivos los pueblos, porque son fundamentales para conservar nuestra identidad y garantizar que las tradiciones perduren en el tiempo". "El legado de nuestros mayores es la base sobre la que construir el futuro de Oles, sin olvidar nunca nuestras raíces ni los valores que nos transmitieron", añadió.

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Tras la inauguración, la mañana se cerró con la actuación del grupo Rollu Folk, mientras que la tarde contó con la tradicional carrera de cintas a caballo y espacio dedicado al humor y la canción asturiana con Luis Estrada y Jorge Tuya.

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El mercáu de Oles incluye unos setenta puestos de artesanos y se pueden observar en vivo diversos trabajos y demostraciones de cestería, picapedreru, madreñeru, ferreru, azabachería, filandera o facines.

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Una de las principales atracciones de esta edición son los nuevos cabezudos de Telva y Pinón, elaborados por la artesana naveta Casilda Riu, que ha contado con la colaboración de otros creadores. El evento continúa a lo largo de esta jornada dominical.