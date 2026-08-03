El gaditano Manuel Fernández Lozano gana el XLIV Certamen de Pintura de Tazones

El gaditano Manuel Fernández Lozano, vecino del Puerto de Santa María, se ha alzado con el XLIV Certamen de Pintura de Tazones. El jurado estuvo formado por Manuel Gómez, Gil Morán, Luis Repiso y Guillermo Simón, y sus miembros subrayaron la calidad de las obras presentadas, así como la originalidad y variedad de los enfoques.

La Asociación Cultural Certamen de Pintura «Puertu de Tazones», con la colaboración del Ayuntamiento, organiza este concurso, que ha contado en esta última edición con la participación de un centenar de artistas, muchos de ellos niños, no solo de Villaviciosa sino llegados desde distintos puntos de Asturias y de otras comunidades.

Desde primera hora de la mañana del domingo, los pintores fueron creando sus obras inspiradas en paisaje de Tazones, con sus lienzos en los distintos rincones de la localidad y ante la atenta mirada de visitantes y curiosos. Con trabajos en óleo, acuarela, acrílico y otras técnicas, los participantes fueron plasmando los más bellos rincones del puerto, barrios típicos, las calles empedradas, las casas de vivos colores, el puerto con sus barcos y lanchas, o la fuerza del mar Cantábrico.

Premios

El primer premio que fue para el artista Manuel Fernández Lozano está dotado con 1.000 euros y trofeo. Los accésits con premio de 500 euros y trofeo fueron para Julio Gómez Mena, José Miguel Arranz Dejuan y Rafael Dueñas Carazo.

En las categorías infantiles los ganadores fueron Lucía Corte Cifuentes (de 12 a 14 años), Inés Izquierdo Iglesias (de 10 a 11 años), Martina Mancebo de la Cues (de 8 a 9 años), y Teo Pérez González lo fue en la categoría de menores de 7 años.

El acto de entrega de premios, en el paseo del puerto, contó con la presencia del alcalde de Villaviciosa Alejandro Vega, de la concejala de Cultura Reyes Ugalde, de José María Fernández Cuervo, presidente de la Asociación Cultural Certamen de Pintura Puertu de Tazones, y de representantes de asociaciones locales.

Incidieron en la calidad de los trabajos y la gran participación "para uno de los certámenes al aire libre más antiguos de España y de Europa" y agradecieron a todos los pintores su participación, felicitando a los ganadores.

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Al término de la jornada, las obras quedaron expuestas a lo largo del paseo del puerto, transformando el entorno en un verdadero museo al aire libre que invitaba a disfrutar del arte frente al mar.